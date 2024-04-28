Чи мають котики душу і чи потрапляють вони у рай: відповідь священника

Чи мають тварини душу

"Якщо ми питаємо про душу, як щось безсмертне, що Господь вдихає в людину, то - ні, тварини її не мають. Але однак тварини мають іншу душу, про що каже Книга буття. Ця душа є щось чуттєве - вони мають свій страх, почуття. Святий Тома Аквінський навчав, що душа тварин не може пережити смерть. Їхні душі тлінні, на відмінну від людських безсмертних душ", - пояснює священник.

У Біблії вказано, що Бог створив тварин на 5 і 6 день перед людиною. Господь створив тварин для людини і дав їй владу управляти ними.

"Часто ми думаємо, що "управляти" - це підкорювати, але Господь каже про те, що людина має дбати про тварин", - говорить Максимович.

Чи потрапляють тварини у рай

"Чи будуть тварини поряд з нами у раю? Якщо чесно, то чіткої відповіді немає, але думки, які я знайшов, зводяться більше за, ніж проти. Перш за все, Бог творить тварин у безсмертному світі, який був до гріхопадіння. Тобто, Господь задумував ъх у вічності. Звісно, гріх Адама і Єви впливає на все живе. Тому можливо, що Царстві Божому будуть також тварини", - каже священник.

При цьому він зазначає, чи будуть в раю саме домашні улюбленці - у нього відповіді нема.

"У мене ще один аргумент на користь тварин у Царстві Божому. Апостол Павло каже, що створіння було підпорядковане суєті не добровільно, а через того, хто його підкорив у надії, що й саме створіння визволиться від рабства тління на свободу. Це нам говорить, що після другого приходу Ісуса переміниться не тільки людина, але й усе живе і неживе", - зазначає Максимович.

Відомий письменник та християнський апологет Клайв Льюїс писав, що деякі тварини стають настільки важливою частиною нашого життя, що можуть заслужити безсмертя не в самих собі, а у безсмерті своїх господарів.

Чи є у Біблії згадки про котів

За словами Максимовича у Біблії немає жодної згадки про котів і на це може бути дві причини.

"Коти на той час в Палестині не були настільки домашніми тваринами. Ще одна причина - надмірне вшанування котів як богів у Єгипті. Тому, відповідно, євреї могли уникати будь-якої згадки цих пухнастиків. Але інших тварин згадують багато", - пояснює священник.