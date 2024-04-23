10 причин не заводити собаку. Одна з них - ви пообіцяли дитині цуцика

Зважаючи на їхню пухнасту шерсть, чарівні очі та кумедну поведінку, буває важко встояти перед спокусою завести собаку. Хоча думки про прогулянки і веселощі досить заманливі, доглядати за тваринкою не так просто, як може здатися. Собака - це багато роботи, часу та грошей, і не всі готові до таких зобов'язань.

Про причини не заводити собаку розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ресурс про собак Dogster .

Собаки дорогі

Цуценята можуть коштувати багато грошей, іноді більше, ніж більшість людей очікує - і це не про безпосередню вартість тварини. Їжа та іграшки - не єдині витрати, пов'язані з утриманням собаки.

До переліку входять й такі витрати, як ветеринарні огляди (планові і ні), ліки, страхування домашніх тварин і послуги помічника по вигулу. Однак потенційних витрат можна очікувати набагато більше.

У вас щільний графік

Якщо у вас щільний робочий графік, і ви часто буваєте далеко від дому, або у вас не так багато вільного часу, то собака - не найкраща ідея. Цуценята забирають багато нашого часу, особливо під час навчання та соціалізації.

Не варто заводити собаку, якщо для неї немає часу (ілюстрація: Freepik)

Ви не можете очікувати, що цуценя буде сидіти в клітці або у ванній цілий день, поки ви не повернетесь додому і не знайдете кілька хвилин, щоб провести з ним - або буде з кимось, хто не в змозі постійно наглядати за ним.

Ваш орендодавець не дозволяє тримати домашніх тварин

Якщо ваш орендодавець не дозволяє вам тримати в помешканні домашніх тварин, не варто намагатися сховати собаку від нього. Це пов'язано з надто великими ризиками і може призвести до того, що вам доведеться або віддати тваринку, або терміново шукати інше житло.

Члени родини страждають на алергію

Навіть легка алергія на собак може змусити людей відчувати дискомфорт, оскільки алергени завжди будуть навколо них.

Хоча вони можуть запропонувати регулярно приймати ліки від алергії, щоб полегшити симптоми, це все одно не є надійним довгостроковим рішенням.

Навчання вимагає часу

Не всі мають терпіння і час, щоб дресирувати собаку, особливо собак тих порід, які важче піддаються дресируванню. Дресирування зазвичай починається, коли цуценяті лише кілька тижнів від народження, і іноді може пройти два роки, перш ніж ви почнете помічати прогрес.

Якщо ви не готові тренувати цуценя щодня або витрачати багато грошей на кінолога, який буде робити це за вас, то це вагома причина не заводити собаку.

Ви пообіцяли своїй дитині

Ви можете відчувати себе змушеними завести собаку, тому що ваша дитина хоче цуценя і пообіцяла піклуватися про нього, і може здатися, що це допоможе дитині навчитися бути відповідальною. Проте більшість дітей не можуть взяти на себе зобов'язання по догляду за цуценям, тому більша частина відповідальності лягає на вас.

Саме ви будете приймати рішення щодо собаки, навчати його, годувати, прибирати за ним, а також оплачувати його медичні рахунки.

Ви плануєте подарувати собаку

Собака може здатися найкращим подарунком. Проте не варто дарувати цуценя тому, хто не готовий взяти на себе такі зобов'язання. Собака - це величезна відповідальність і зобов'язання на десятиліття або більше, до якого потрібно підготуватися.

Необхідні ветеринарні послуги

Коли ви заводите цуценя, ви берете на себе зобов'язання забезпечувати всі його потреби, включаючи доступ до ветеринарної допомоги. Існує безліч причин, з яких вашу собаку потрібно буде відвезти до ветеринара, чи то операція зі стерилізації, вакцинація, перевірка стану здоров'я або невідкладна допомога.

Майже всі собаки потребують відвідування ветеринара в певний момент свого життя. Саме тому краще не заводити цуценя, якщо у вас немає фінансової стабільності, щоб покрити рахунки за ветеринарні послуги.

У вас вже є собака

У багатьох випадках утримувати двох собак одного віку в одному будинку - не найкраща ідея. Мати одну собаку - це вже серйозне зобов'язання, тому для багатьох людей брати на себе відповідальність піклуватися про ще одну - занадто складне завдання.

Дві собаки можуть не потоваришувати (ілюстрація: Freepik)

Крім того, наявність двох собак приблизно одного віку може призвести до поведінкових проблем.

Ви хочете їх розводити

Якщо ви не авторитетний собаківник з експертними знаннями, необхідними фінансами та навичками, вам не варто заводити цуценя з наміром колись його розводити. Собаківництво може призвести до більших витрат і проблем, ніж ви розраховували.