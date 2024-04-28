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Имеют ли котики душу и попадают ли они в рай: ответ священника

Имеют ли кошки и другие животные душу (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Владельцы домашних животных часто задумываются над тем, имеют ли их любимцы душу и могут ли они попасть после смерти в рай.

Ответы на эти вопросы дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию священника Андрея Максимовича в You Tube.

Имеют ли животные душу

"Если мы спрашиваем о душе, как чем-то бессмертном, что Господь вдыхает в человека, то - нет, животные ее не имеют. Но однако животные имеют другую душу, о чем говорит Книга бытия. Эта душа является чем-то чувственным. Животные имеют свой страх, чувства. Святой Тома Аквинский учил, что душа животных не может пережить смерть", - объясняет священник.

В Библии говорится, что Бог сотворит животных на 5 и 6 день перед человеком. Господь создал животных для человека и дал ему власть управлять ими.

"Часто мы думаем, что "управлять" - это покорять, но Господь говорит о том, что человек должен заботиться о животных", - отмечает Максимович.

Попадают ли животные в рай

"Будут ли животные рядом с нами в раю? Если честно, то четкого ответа нет, но мнения, которые я нашел, сводятся больше за, чем против. Прежде всего, Бог творит животных в бессмертном мире, который был до грехопадения. То есть, Господь задумывал их в вечности. Конечно, грех Адама и Евы влияет на все живое", - говорит священник.

При этом он отмечает, что будут ли в раю именно домашние питомцы - у него ответа нет.

"У меня есть еще один аргумент в пользу животных в Царстве Божьем. Апостол Павел говорит, что создание было подчинено суете не добровольно, а потому, кто его покорил в надежде, что и само создание освободится от рабства тления на свободу. Это нам говорит, что после второго прихода Иисуса изменится не только человек, но и все живое и неодушевленное", - отмечает Максимович.

Известный писатель и христианский апологет Клайв Льюис писал, что некоторые животные становятся настолько важной частью нашей жизни, что могут заслужить бессмертие не в себе, а в бессмертии своих хозяев.

 

Есть ли в Библии упоминания о котах

По словам Максимовича, в Библии нет ни одного упоминания о котах и на это может быть две причины.

"Коты в то время в Палестине не были столь домашними животными. Еще одна причина - чрезмерное чествование кошек как богов в Египте. Поэтому, соответственно, евреи могли избегать любого упоминания этих пушистиков. Но других животных вспоминают многие", - объясняет священник.

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Раньше мы писали о том, могут ли коты ревновать.

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