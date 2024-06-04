UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи корисно пити фруктові та овочеві смузі. Тренер дав остаточну відповідь

Фото: Чи корисні смузі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Фруктові чи овочеві смузі дуже часто радять вживати "експерти" для схуднення. Але чи дійсно ці напої допомогають скинути вагу?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео тренера зі Львова Віктора Мандзяка.

Чи потрібні смузі при схудненні?

Тренер зазначив, що на відміну від цільних фруктів чи овочів, смузі перебувають у ротовій порожнині дуже мало. Це має значення тому, що тривалість перебування їжі в роті корелює з ситістю продуктів.

"Коли їжа довго в роті - ви насичуєтеся смаком цієї їжі і смаками, тобто ви відчуваєте сенсорну ситість. Це і є одним з факторів ситості", - зазначив експерт.

Віктор доповнив, що крім того, мозку потрібен час, щоб відчути ситість, і коли ви їсте яблуко довго, то мозок встигає зробити вас вчасно ситим, а подрібнена їжа дуже швидко покидає шлунок.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
похудениесмузіЗдорове харчування