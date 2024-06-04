Чи корисно пити фруктові та овочеві смузі. Тренер дав остаточну відповідь

Чи потрібні смузі при схудненні?

Тренер зазначив, що на відміну від цільних фруктів чи овочів, смузі перебувають у ротовій порожнині дуже мало. Це має значення тому, що тривалість перебування їжі в роті корелює з ситістю продуктів.

"Коли їжа довго в роті - ви насичуєтеся смаком цієї їжі і смаками, тобто ви відчуваєте сенсорну ситість. Це і є одним з факторів ситості", - зазначив експерт.

Віктор доповнив, що крім того, мозку потрібен час, щоб відчути ситість, і коли ви їсте яблуко довго, то мозок встигає зробити вас вчасно ситим, а подрібнена їжа дуже швидко покидає шлунок.