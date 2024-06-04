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Полезно ли пить фруктовые и овощные смузи. Тренер дал окончательный ответ

Фото: Полезны ли смузи (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Фруктовые или овощные смузи очень часто советуют "эксперты" для похудения. Но действительно ли эти напитки помогут сбросить вес?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео тренера из Львова Виктора Мандзяка.

Нужны ли смузи при похудении?

Тренер отметил, что в отличие от цельных фруктов или овощей, смузи находятся в полости рта очень мало. Это имеет значение потому, что продолжительность пребывания еды во рту коррелирует с сытостью продуктов.

"Когда еда долго во рту - вы насыщаетесь вкусом этой еды и вкусами, то есть вы чувствуете сенсорную сытость. Это и является одним из факторов сытости", - отметил эксперт.

Виктор дополнил, что кроме того, мозгу нужно время, чтобы почувствовать сытость, и когда вы едите яблоко долго, то мозг успевает сделать вас вовремя сытым, а измельченная пища очень быстро покидает желудок.

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похудениеСмузиЗдоровое питание