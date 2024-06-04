Полезно ли пить фруктовые и овощные смузи. Тренер дал окончательный ответ

Нужны ли смузи при похудении?

Тренер отметил, что в отличие от цельных фруктов или овощей, смузи находятся в полости рта очень мало. Это имеет значение потому, что продолжительность пребывания еды во рту коррелирует с сытостью продуктов.

"Когда еда долго во рту - вы насыщаетесь вкусом этой еды и вкусами, то есть вы чувствуете сенсорную сытость. Это и является одним из факторов сытости", - отметил эксперт.

Виктор дополнил, что кроме того, мозгу нужно время, чтобы почувствовать сытость, и когда вы едите яблоко долго, то мозг успевает сделать вас вовремя сытым, а измельченная пища очень быстро покидает желудок.