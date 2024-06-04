Чи корисно пити фруктові та овочеві смузі. Тренер дав остаточну відповідь
Фруктові чи овочеві смузі дуже часто радять вживати "експерти" для схуднення. Але чи дійсно ці напої допомогають скинути вагу?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео тренера зі Львова Віктора Мандзяка.
Чи потрібні смузі при схудненні?
Тренер зазначив, що на відміну від цільних фруктів чи овочів, смузі перебувають у ротовій порожнині дуже мало. Це має значення тому, що тривалість перебування їжі в роті корелює з ситістю продуктів.
"Коли їжа довго в роті - ви насичуєтеся смаком цієї їжі і смаками, тобто ви відчуваєте сенсорну ситість. Це і є одним з факторів ситості", - зазначив експерт.
Віктор доповнив, що крім того, мозку потрібен час, щоб відчути ситість, і коли ви їсте яблуко довго, то мозок встигає зробити вас вчасно ситим, а подрібнена їжа дуже швидко покидає шлунок.
Нагадаємо, що тренер назвав п'ять простих та дієвих способів швидко схуднути.
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