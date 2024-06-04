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Чи корисно пити фруктові та овочеві смузі. Тренер дав остаточну відповідь

Вівторок 04 червня 2024 11:38
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Чи корисно пити фруктові та овочеві смузі. Тренер дав остаточну відповідь Фото: Чи корисні смузі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Віктор Мандзяк

Фруктові чи овочеві смузі дуже часто радять вживати "експерти" для схуднення. Але чи дійсно ці напої допомогають скинути вагу?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео тренера зі Львова Віктора Мандзяка.

Чи потрібні смузі при схудненні?

Тренер зазначив, що на відміну від цільних фруктів чи овочів, смузі перебувають у ротовій порожнині дуже мало. Це має значення тому, що тривалість перебування їжі в роті корелює з ситістю продуктів.

"Коли їжа довго в роті - ви насичуєтеся смаком цієї їжі і смаками, тобто ви відчуваєте сенсорну ситість. Це і є одним з факторів ситості", - зазначив експерт.

Віктор доповнив, що крім того, мозку потрібен час, щоб відчути ситість, і коли ви їсте яблуко довго, то мозок встигає зробити вас вчасно ситим, а подрібнена їжа дуже швидко покидає шлунок.

Нагадаємо, що тренер назвав п'ять простих та дієвих способів швидко схуднути.

А також ми розповідали, як не переїдати та не гладшати.

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