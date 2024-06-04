ua en ru
Вт, 04 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Полезно ли пить фруктовые и овощные смузи. Тренер дал окончательный ответ

Вторник 04 июня 2024 11:38
UA EN RU
Полезно ли пить фруктовые и овощные смузи. Тренер дал окончательный ответ Фото: Полезны ли смузи (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Виктор Мандзяк

Фруктовые или овощные смузи очень часто советуют "эксперты" для похудения. Но действительно ли эти напитки помогут сбросить вес?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео тренера из Львова Виктора Мандзяка.

Нужны ли смузи при похудении?

Тренер отметил, что в отличие от цельных фруктов или овощей, смузи находятся в полости рта очень мало. Это имеет значение потому, что продолжительность пребывания еды во рту коррелирует с сытостью продуктов.

"Когда еда долго во рту - вы насыщаетесь вкусом этой еды и вкусами, то есть вы чувствуете сенсорную сытость. Это и является одним из факторов сытости", - отметил эксперт.

Виктор дополнил, что кроме того, мозгу нужно время, чтобы почувствовать сытость, и когда вы едите яблоко долго, то мозг успевает сделать вас вовремя сытым, а измельченная пища очень быстро покидает желудок.

Напомним, что тренер назвал пять простых и действенных способов быстро похудеть.

А также мы рассказывали, как не переедать и не толстеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудение Смузи Здоровое питание
NEWS
Правительство продлило на три месяца отсрочки от мобилизации
Правительство продлило на три месяца отсрочки от мобилизации