Чи корисний сирий мед? Названі його плюси та "побочки"

Протягом століть сирий мед використовувався як лікувальний засіб через його користь для здоров'я. Зазвичай ми купуємо продукт, який є у магазинах. Однак дуже мало хто знає про переваги сирого або непастеризованого меду.
У чому плюси та мінуси такого меду розповіли у виданні Financial Express.
Сирий мед дістається безпосередньо з вулика, у ньому багато антиоксидантів, здорового бджолиного пилку та прополісу. Поки не ясно, чи сирий мед є більш корисним, ніж звичайний мед.
Переваги сирого меду
Не забувайте, що вживання сирого меду збільшує ризик отруєння, що призводить до таких симптомів, як запаморочення, нудота, блювання та падіння артеріального тиску.
У деяких випадках вагітні жінки та люди з ослабленою імунною системою ризикують захворіти на ботулізм, оскільки він містить бактерії C. botulinum.
Сирий мед може викликати або посилити алергію у людей, чутливих до пилку.
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