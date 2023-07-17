Популярний напій, який багато хто любить, може викликати рак: нове дослідження

Багатьма улюблена кока-кола без цукру містить підсолоджувач аспартам, який дає її солодкий смак і не містить калорій. Але саме він є "можливим канцерогеном"/

Що таке аспартам

Аспартам - це один із найпопулярніших підсолоджувачів у світі, він використовується в продуктах дієтичних газованих напоїв Coca-Cola, входить до складу жувальних гумок, желатину, морозива, вітамінів і навіть зубної пасти.

Аспартам - канцероген?

На прес-конференції голова ВООЗ з харчування Франческо Бранка повідомив, що краще не вживати взагалі напої із замінниками цукру.

"Якщо споживачі стикаються з вибором, чи пити їм колу з підсолоджувачами, чи з цукром, я думаю, що слід розглянути третій варіант - натомість пити воду", - сказав Бранка.

Міжнародне агентство з вивчення раку (IARC), яке базується в Ліоні, заявило, що аспартам є "можливим канцерогеном".

Ця класифікація означає, що існує обмежена кількість доказів того, що речовина може спричинити рак.

У звіті не сказано, скільки людей має споживати, щоб опинитися у групі ризику, що розглядається окремою групою - Об'єднаним комітетом ВООЗ та Продовольчої та сільськогосподарської організації (ФАО) з харчових добавок (JECFA), що базується в Женеві.

"Оцінки аспартаму показали, що, хоча безпека в дозах, що зазвичай використовуються, не викликає серйозного занепокоєння, були описані потенційні ефекти, які необхідно вивчити в додаткових і якісніших дослідженнях", - повідомили у ВООЗ.

Яка безпечна доза

Лікарі рекомендують людям не вживати більше 40 мг/кг на добу.

Цікаво, що кілька вчених, не пов'язаних з оглядами, заявили, що докази зв'язку аспартаму з раком слабкі.

Водночас ВООЗ зазначає, що якщо ви вживаєте дуже рідко такі напої з підсолоджувачами - ризики онкології мінімальні.

"Наші результати не вказують на те, що випадкове споживання може становити ризик для більшості споживачів", - сказав керівник відділу харчування ВООЗ Франческо Бранка.

Рішення IARC (агентство з вивчення раку), у свою чергу, критикує ВООЗ за те, що вони породжують зайву тривогу через аспартам, адже уникати вживання певних речовин не так просто.

Виробники вже повідомили про "серйозні побоювання з приводу перевірки експертів", адже вона може ввести споживачів в оману, змушуючи їх споживати більше цукру і наражати на небезпеку своє здоров'я.