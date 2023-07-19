Полезен ли сырой мед? Названы его плюсы и "побочки"

На протяжении веков сырой мед использовался в качестве лечебного средства из-за его пользы для здоровья. Обычно мы покупаем продукт, который доступен в магазинах. Однако очень немногие знают о преимуществах сырого или непастеризованного меда.
В чем плюсы и минусы такого меда рассказали в издании Financial Express.
Сырой мед достается непосредственно из улья, в нем много антиоксидантов, здоровой пчелиной пыльцы и прополиса. Пока не ясно, является ли сырой мед более полезным, чем обычный мед.
Преимущества сырого меда
Не забывайте, что употребление сырого меда увеличивает риск отравления, что приводит к таким симптомам, как головокружение, тошнота, рвота и падение артериального давления.
В некоторых случаях беременные женщины и люди с ослабленной иммунной системой рискуют заболеть ботулизмом, поскольку он содержит бактерии C. botulinum.
Сырой мед может вызвать или усугубить аллергию у людей, чувствительных к пыльце.
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