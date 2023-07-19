Полезен ли сырой мед? Названы его плюсы и "побочки"

В чем преимущества сырого меда

Сырой мед достается непосредственно из улья, в нем много антиоксидантов, здоровой пчелиной пыльцы и прополиса. Пока не ясно, является ли сырой мед более полезным, чем обычный мед.

Преимущества сырого меда

Сырой мед содержит антиоксиданты, такие как фитохимические вещества, флавоноиды и аскорбиновую кислоту, которые могут снизить риск хронических заболеваний.

Оказывает защитное ействие против диабета, а некоторые виды меда могут помочь снизить уровень холестерина

В нем содержится перекись водорода и глюкозооксидаза, имеет низкий уровень pH и может убивать вредные бактерии и грибк

Исследования показали, что мед манука, который является разновидностью сырого меда, может убивать распространенные патогены, включая E. coli, S. aureus и H. pylori

Некоторые данные также свидетельствуют о том, что мед обладает противовирусными и противогрибковыми свойствами

Согласно некоторым исследованиям, сырой мед может оказывать успокаивающее действие на пищеварение, помогая при симптомах диареи

Какие минусы от употребления сырого меда

Не забывайте, что употребление сырого меда увеличивает риск отравления, что приводит к таким симптомам, как головокружение, тошнота, рвота и падение артериального давления.

В некоторых случаях беременные женщины и люди с ослабленной иммунной системой рискуют заболеть ботулизмом, поскольку он содержит бактерии C. botulinum.

Сырой мед может вызвать или усугубить аллергию у людей, чувствительных к пыльце.