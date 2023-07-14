Скарбниця мінералів та поживних речовин. Ці "королівські" фрукти запобігають старінню і підвищать імунітет

Нектарин - це один із найсолодших і соковитих кісточкових фруктів. Він добре насичує і зволожує у спекотні дні. Однак його смак - не єдина перевага цього плоду.

У чому користь нектаринів і чому їх потрібно їсти для збереження молодості, розповіли на польському ресурсі Przyslijprzepis.

Що ми знаємо про нектарини

Ці надзвичайно солодкі плоди є родичами персиків, але на відміну від них вони не мають такої "замшевої шкірки", вкритої дрібними волосками. Під їхньою гладкою оболонкою ховається ціла скарбниця вітамінів, мінералів і поживних речовин.

Чому нектарини такі корисні

Ці фрукти - справжня скарбниця вітаміну Е, званого "вітаміном молодості". Він затримує процеси старіння шкіри, живить її, зволожує зсередини та регенерує, помітно покращуючи її стан. Інші вітаміни, що містяться в солодких нектаринах, включають вітамін А, вітаміни групи В (вітамін В1, В2, В3, В5, В6 та В9) та вітамін K.

Ці кісточкові плоди також містять багато вітаміну С, який природно підвищує наш імунітет, і, крім того, запобігає старінню. Однак з найважливіших мінералів вони містять кальцій, залізо, магній, фосфор, калій, цинк і марганець.

Нектарини - низькокалорійні (44 ккал на 100 г) та мають низький глікемічний індекс (35). Клітковина в них довше зберігає нас ситими. Фрукт також підтримує правильне травлення та підтримання здорової бактеріальної флори у кишечнику.

Соковиті плоди мають сечогінну дію, тому сприяють очищенню організму від токсинів. Завдяки своєму унікальному складу свіжі нектарини позитивно впливають на роботу нашої системи кровообігу та посилюють вироблення еритроцитів, тому їх рекомендують людям, які борються з анемією.