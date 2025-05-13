Чи готові ви до нових стосунків? Ці 7 питань варто поставити собі, щоб все не зіпсувати

Біль після розриву з колишнім партнером пішла, ваше серце вільне і ви почали замислюватися, чи готові до нових стосунків. Але як себе перевірити?

"Нові стосунки - це завжди ризик і надія. Але щоб не знову ходити по колу "знайомство - романтика - розчарування", варто чесно поговорити… з собою", - каже експерт.

Він назвав 7 питань, які можуть стати для вас своєрідною емоційною техінспекцією перед стартом.

Я справді вільний(-а)?

Часом ми вступаємо в нові стосунки, маючи в голові (або в серці) ще старі. А це як переїжджати в нову квартиру з валізами колишніх проблем.

"Якщо ви досі подумки говорите з колишнім партнером - це дзвіночок. Нові стосунки не мають бути втечею від старих", - підкреслює експерт.

Я шукаю любов або просто тікаю від самотності?

Самотність - поганий порадник у коханні. Якщо вам керує страх самотності, то є ризик потрапити у заплутані, несерйозні або токсичні стосунки.

Чи знаю я, які стосунки мені потрібні?

І ні, відповідь "хочу, щоб любили" - замало.

Я готовий(-а) відкриватися іншій людині?

"Бо без цього буде не кохання, а стратегічна гра в "вгадай, що я відчуваю". Якщо ви самі не взнаєте, що вам потрібно, то як про це дізнається ваш партнер?" - пояснює коуч.

Чи я вмію говорити про свої потреби?

І чути потреби іншої людини - теж. Це також дуже важливо, бо без цього вміння у вас є ризик повторити всі помилки минулого.

Чи не очікую я, що інший мене врятує/вилікує/зробить щасливим?

"Нові стосунки - не реабілітаційний центр. Уявіть, що ви зустрілися з людиною, яка чекає, аби ви її врятували та зробили щасливою - ви до цього готові?" - пояснює експерт.

Чи я готовий(-а) інвестувати час, енергію, увагу - без гарантій?

"Слухайте, стосунки - це не підписка на Netflix, тут реальні люди та справжні емоції. Потрібно бути готовими як вкладатися, так і приймати. Інакше нічого не вийде", - підкреслює фахівець.

Ще вам потрібно усвідомити, чи навчилися ви вирішувати конфлікти, а не тікати від серйозних розмов та чи зможете ви зараз довіряти іншій людині.

"Ці питання не про те, щоб знайти ідеальні відповіді. Вони про усвідомлення. І якщо ви відчуваєте, що відповідати важко або боляче - саме час звернутись до коуча. Можливо, спочатку варто побудувати стосунки з найважливішою людиною - з собою", - резюмує Віталій Курсік.