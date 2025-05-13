Готовы ли вы к новым отношениям? Эти 7 вопросов стоит задать себе, чтобы все не испортить

Боль после разрыва с бывшим партнером ушла, ваше сердце свободно и вы начали задумываться, готовы ли к новым отношениям. Но как себя проверить?

"Новые отношения - это всегда риск и надежда. Но чтобы не снова ходить по кругу "знакомство - романтика - разочарование", стоит честно поговорить... с собой", - говорит эксперт.

Он назвал 7 вопросов, которые могут стать для вас своеобразной эмоциональной техинспекцией перед стартом.

Я действительно свободен(-а)?

Порой мы вступаем в новые отношения, имея в голове (или в сердце) еще старые. А это как переезжать в новую квартиру с чемоданами прежних проблем.

"Если вы до сих пор мысленно говорите с бывшим партнером - это звоночек. Новые отношения не должны быть бегством от старых", - подчеркивает эксперт.

Я ищу любовь или просто убегаю от одиночества?

Одиночество - плохой советчик в любви. Если вами руководит страх одиночества, то есть риск попасть в запутанные, несерьезные или токсичные отношения.

Знаю ли я, какие отношения мне нужны?

И нет, ответ "хочу, чтобы любили" - недостаточен.

Я готов(-а) открываться другому человеку?

"Потому что без этого будет не любовь, а стратегическая игра в "угадай, что я чувствую". Если вы сами не узнаете, что вам нужно, то как об этом узнает ваш партнер?" - объясняет коуч.

Умею ли я говорить о своих потребностях?

И слышать потребности другого человека - тоже. Это также очень важно, потому что без этого умения у вас есть риск повторить все ошибки прошлого.

Не ожидаю ли я, что другой меня спасет/вылечит/делает счастливым?

"Новые отношения - не реабилитационный центр. Представьте, что вы встретились с человеком, который ждет, чтобы вы его спасли и сделали счастливым - вы к этому готовы?" - объясняет эксперт.

Готов ли я инвестировать время, энергию, внимание - без гарантий?

"Слушайте, отношения - это не подписка на Netflix, здесь реальные люди и настоящие эмоции. Нужно быть готовыми как вкладываться, так и принимать. Иначе ничего не получится", - подчеркивает специалист.

Еще вам нужно осознать, научились ли вы решать конфликты, а не убегать от серьезных разговоров и сможете ли вы сейчас доверять другому человеку.

"Эти вопросы не о том, чтобы найти идеальные ответы. Они об осознании. И если вы чувствуете, что отвечать трудно или больно - самое время обратиться к коучу. Возможно, сначала стоит построить отношения с самым важным человеком - с собой", - резюмирует Виталий Курсик.