Чи є в українській мові слово "точка"? Ось, що варто знати, аби не робити помилки

"Крапка" або "точка"?

В українській мові ми використовуємо слово "крапка" - бо це передусім знак пунктуації. Тому правильно:

У кінці речення ставимо крапку. Або три крапки…

В середині речення буває ще двокрапка та крапка з комою.

Над І ми також розставляємо крапки - "розставити крапки над І".

Але й слово "точка" в українській мові також використовується: в алгебрі, геометрії, фізиці, у військовій справі.

Наприклад:

Машина їде з точки А в точку Б.

Точка кипіння, точка опори

Точка на мапі

Вогнева точка

Торгівельна точка (ну не крапка ж, правда?)

Бити в одну точку

Зрушити з мертвої точки

А як бути з точкою зору?

Дехто вважає, що "точка зору" - це калька з російської, але це не так. У європейських мовах цей вислів також поширений. Якщо вам ріже слух, то можна замінити на "погляд".

Наприклад: