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Чи є в українській мові слово "точка"? Ось, що варто знати, аби не робити помилки

Чи є в українській мові слово "точка" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У багатьох випадках українці використовують слово "точка" у своєму мовленні. Але чи воно дійсно українське, і чи не помилка - використання цього слова?

Чи є в українській мові слово "точка" та що варто знати, щоб не робити помилку у мовленні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення на сторінці "Рух "За мову" у Facebook.

"Крапка" або "точка"?

В українській мові ми використовуємо слово "крапка" - бо це передусім знак пунктуації. Тому правильно:

  • У кінці речення ставимо крапку. Або три крапки…
  • В середині речення буває ще двокрапка та крапка з комою.
  • Над І ми також розставляємо крапки - "розставити крапки над І".

Але й слово "точка" в українській мові також використовується: в алгебрі, геометрії, фізиці, у військовій справі.

Наприклад:

  • Машина їде з точки А в точку Б.
  • Точка кипіння, точка опори
  • Точка на мапі
  • Вогнева точка
  • Торгівельна точка (ну не крапка ж, правда?)
  • Бити в одну точку
  • Зрушити з мертвої точки

А як бути з точкою зору?

Дехто вважає, що "точка зору" - це калька з російської, але це не так. У європейських мовах цей вислів також поширений. Якщо вам ріже слух, то можна замінити на "погляд".

Наприклад:

  • З моєї точки зору - з мого погляду
  • Поділяємо точку зору - поділяємо погляди
  • Суперечливі точки зору - суперечливі погляди
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