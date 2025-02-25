Чи є в українській мові слово "точка"? Ось, що варто знати, аби не робити помилки

У багатьох випадках українці використовують слово "точка" у своєму мовленні. Але чи воно дійсно українське, і чи не помилка - використання цього слова?
Чи є в українській мові слово "точка" та що варто знати, щоб не робити помилку у мовленні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення на сторінці "Рух "За мову" у Facebook.
В українській мові ми використовуємо слово "крапка" - бо це передусім знак пунктуації. Тому правильно:
Але й слово "точка" в українській мові також використовується: в алгебрі, геометрії, фізиці, у військовій справі.
Наприклад:
Дехто вважає, що "точка зору" - це калька з російської, але це не так. У європейських мовах цей вислів також поширений. Якщо вам ріже слух, то можна замінити на "погляд".
Наприклад:
Раніше ми писали про те, як правильно українською називати речі "Б/У".
А ще розповідали про те, чому "носки" української - це не "шкарпетки".