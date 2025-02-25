Есть ли в украинском языке слово "точка"? Вот, что стоит знать, чтобы не делать ошибки

Во многих случаях украинцы используют слово "точка" в своей речи. Но действительно ли оно украинское, и не ошибка ли - использование этого слова?
Есть ли в украинском языке слово "точка" и что стоит знать, чтобы не делать ошибку в речи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение на странице "Рух "За мову" в Facebook.
В украинском языке мы используем слово "крапка" - потому что это прежде всего знак пунктуации. Поэтому правильно:
Но и слово "точка" в украинском языке также используется: в алгебре, геометрии, физике, в военном деле.
Например, в алгебре, геометрии, физике, военном деле:
Некоторые считают, что "точка зору" - это калька с русского, но это не так. В европейских языках это выражение также распространено. Если вам режет слух, то можно заменить на "погляд".
Например:
Ранее мы писали о том, как правильно на украинском называть вещи "Б/У".
А еще рассказывали о том, почему "носки" на украинском - это не "шкарпетки".