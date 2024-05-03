Чи є користь в зеленого чаю? Медики нарешті знайшли відповідь

Що варто знати про зелений чай

Це популярний напій, а також засіб традиційної медицини у Китаї та Японії протягом тисячоліть. На початку 17 століття його було представлено споживачам у Європі, які відразу ж радісно прийняли цей напій.

В Англії XVIII століття зелений чай був настільки цінним і популярним, що його часто ввозили контрабандою, щоб уникнути податків.

Сьогодні немає потреби вдаватися до контрабанди. Зелений чай широко доступний у всьому світі. На полицях магазинів можна знайти десятки марок пакетованого зеленого чаю, змішаного із різних сортів зеленого чаю.

Існують ароматизовані та підсолоджені сорти, а також порошок зеленого чаю та листовий чай. Який би спосіб вживання зеленого чаю ви не вибрали, напевно, такий продукт вже є на ринку.

Зелений чай часто вживають не тільки через його користь для здоров'я, але й з інших причин. Хоча листя зеленого чаю містить багато сполук, поживних речовин, вітамінів та мінералів, в одній чашці чаю ці елементи надзвичайно розбавлені. Після заварювання отриманий зелений чайний напій майже повністю складається із води.

230 мл зеленого чаю менш як 3 калорія. Немає вимірних кількостей білків, жирів, вуглеводів, клітковини чи цукру.

Вітамінів та мінералів, що містяться у зеленому чаї, також мінімально. Деякі з них, які можна знайти в невеликих кількостях, включають:

Кальцій

Залізо

Калій

Зелений чай дійсно містить багато поліфенолів, типу антиоксидантів.

А ще зелений чай багатий на кофеїн, тому цей напій не рекомендують пити людям із серцевими захворюваннями або з діабетом.

Було доведено, що кофеїн потенційно підвищує рівень цукру в крові у людей із діабетом 2 типу. Щодо кількості, 230 мл зеленого чаю містять близько 28 міліграмів кофеїну.

Для порівняння: у такій же кількості чорного чаю міститься 47 міліграмів кофеїну, а в такій же кількості кави - 96 міліграмів кофеїну.

Користь зеленого чаю

Протягом століть про зелений чай було багато заяв про його користь для здоров'я. Традиційно в Китаї та Індії зелений чай вважався ліками для зупинки кровотечі, покращення травлення та регулювання температури тіла. У наш час дослідження змогли продемонструвати деякі переваги для здоров'я переконливіше, ніж інші.

Здоров'я серця

Одне велике дослідження у Японії, у якому взяли участь 40 000 дорослих учасників протягом 11 років, показало, що щоденне вживання зеленого чаю пов'язані з низьким ризиком смерті від серцево-судинних захворювань.

Зокрема, у дослідженні вивчався зв'язок між поліфенолами (антиоксидантами) у зеленому чаї та серцево-судинними захворюваннями. Мінімальне щоденне споживання, необхідне досягнення цього ефекту, становило 5 чашок на день.

Діабет

Зелений чай допоможе регулювати рівень цукру в крові. Він знижує рівень цукру в крові натще і рівень HbA1c при діабеті 2 типу.

Профілактика інсульту

Інше велике японське дослідження, у якому взяли участь понад 82 000 учасників протягом 13 років, показало, що вищий рівень споживання зеленого чаю пов'язані зі зниженням ризику інсульту. Учасники, які випивали 4 чашки на день або більше, побачили найбільшу користь.

Лікування генітальних бородавок

FDA схвалило місцеве лікування екстрактом зеленого чаю на лікування генітальних бородавок. Ця мазь доступна лише за рецептом та, за оцінками, ефективна для 24–60% пацієнтів.

Користь для шкіри

Дослідження показують, що зелений чай може мати протизапальні та протиракові властивості, що може допомогти вам зробити шкіру здоровішою.

Їхні результати показують, що продукти для шкіри із зеленим чаєм можуть бути корисні для вас. Але потрібні додаткові дослідження.

Зелений чай та імбир

Було доведено, що і зелений чай, і імбир приносять користь здоров'ю, якщо приймати їх окремо. Протягом усієї історії вважалося, що зелений чай допомагає травленню, регулює температуру тіла та контролює кровотечу. Протягом століть імбир використовувався для лікування проблем із травленням, артриту, астми, діабету та менструальних симптомів.

Наукові дослідження підтверджують його здатність полегшувати нудоту та блювання, пов'язані з вагітністю, хірургічними операціями, терапією раку та морською хворобою.

Також доведено, що імбир зменшує запалення та біль. Тому не дивно, що імбир та зелений чай будуть корисними для здоров'я при спільному вживанні.

Втрата ваги

Деякі дослідження показують, що зелений чай та імбир можуть допомогти скинути вагу. В одному дослідженні капсули для схуднення, що містять зелений чай, імбир і капсаїцин (пряний компонент перцю чилі), були значно ефективнішими у зниженні ваги, ніж плацебо.

Але потрібні додаткові дослідження, щоб дізнатися, наскільки капсаїцин сприяв цим результатам.

Побічні ефекти зеленого чаю

Існує не так багато доказів того, що вживання зеленого чаю та імбиру може бути шкідливим. Однак занадто багато імбиру може викликати діарею, печію і навіть нерегулярне серцебиття.

Хоча було б досить складно передозувати імбир, вживаючи імбир та зелений чай, набагато простіше це зробити, приймаючи таблетки для схуднення, в яких рекламується вміст зеленого чаю та імбиру.

Завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати добавки, та уважно дотримуйтесь інструкцій з дозування. Вживання 8 чашок зеленого чаю на день або менше вважається безпечним для більшості дорослих.

Однак існують ризики, пов'язані із вживанням зеленого чаю у високих концентраціях, особливо як екстракту.

У поодиноких випадках екстракт зеленого чаю може викликати проблеми з печінкою. Хоча дослідження обмежені, слід уникати екстракту зеленого чаю, якщо у вас проблеми з печінкою.

Припиніть прийом екстракту зеленого чаю і зверніться до лікаря, якщо у вас є болі в животі, темна сеча або жовтяниця.

Як правильно заварити зелений чай

Для приготування зеленого чаю використовуйте такі інгредієнти:

Три склянки фільтрованої води

Чотири пакетики зеленого чаю

Одна столова ложка кореня імбиру, очищеного та тонко нарізаного.

Дві столові ложки свіжого лимонного соку плюс чотири скибочки для прикраси.

Дві столові ложки меду

Потім дотримуйтесь цих вказівок:

1. Доведіть воду до температури трохи нижче точки кипіння. Зніміть із вогню.

2. Покладіть чайні пакетики в глечик і додайте шматочки імбиру. Залийте чайні пакетики гарячою водою.

3. Дайте їм настоятися 8-10 хвилин. Заберіть чайні пакетики.

4. Додайте лимонний сік та мед.

5. Подавайте теплим або з льодом.

Немає жодних доказів, що з думки здоров'я важливо пити зелений чай. Це питання ваших особистих уподобань.