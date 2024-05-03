Есть ли польза у зеленого чая? Медики наконец-то нашли ответ

Что стоит знать о зеленом чае

Это популярный напиток, а также средство традиционной медицины в Китае и Японии на протяжении тысячелетий. В начале 17 века он был представлен потребителям в Европе, которые сразу же радостно приняли этот напиток.

В Англии XVIII века зеленый чай был настолько ценен и популярен, что его часто ввозили контрабандой, чтобы избежать налогов.

Сегодня нет необходимости прибегать к контрабанде. Зеленый чай широко доступен во всем мире. На полках магазинов можно найти десятки марок пакетированного зеленого чая, смешанного из различных сортов зеленого чая.

Существуют ароматизированные и подслащенные сорта, а также порошок зеленого чая и листовой чай. Какой бы способ употребления зеленого чая вы ни выбрали, наверняка такой продукт уже есть на рынке.

Зеленый чай часто употребляют не только из-за его пользы для здоровья, но и по другим причинам. Хотя листья зеленого чая содержат много соединений, питательных веществ, витаминов и минералов, в одной чашке чая эти элементы чрезвычайно разбавлены. После заваривания полученный зеленый чайный напиток почти полностью состоит из воды.

В 230 мл зеленого чая менее 3 калорий. Не существует измеримых количеств белков, жиров, углеводов, клетчатки или сахара.

Витаминов и минералов, содержащихся в зеленом чае, также минимально. Некоторые из них, которые можно найти в небольших количествах, включают:

Кальций

Железо

Калий

Зеленый чай действительно содержит большое количество полифенолов, типа антиоксидантов.

А еще зеленый чай богат кофеином, поэтому этот напиток не рекомендуют пить людям с сердечными заболеваниями или с диабетом.

Было доказано, что кофеин потенциально повышает уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа. Что касается количества, 230 мл зеленого чая содержат около 28 миллиграммов кофеина.

Для сравнения: в таком же количестве черного чая содержится 47 миллиграммов кофеина, а в таком же количестве кофе - 96 миллиграммов кофеина.

Польза зеленого чая

На протяжении веков о зеленом чае было много заявлений о его пользе для здоровья. Традиционно в Китае и Индии зеленый чай считался лекарством для остановки кровотечения, улучшения пищеварения и регулирования температуры тела. В наше время исследования смогли продемонстрировать некоторые преимущества для здоровья более убедительно, чем другие.

Здоровье сердца

Одно крупное исследование в Японии, в котором приняли участие 40 000 взрослых участников в течение 11 лет, показало, что ежедневное употребление зеленого чая связано с низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

В частности, в исследовании изучалась связь между полифенолами (антиоксидантами) в зеленом чае и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Минимальное ежедневное потребление, необходимое для достижения этого эффекта, составляло 5 чашек в день.

Диабет

Зеленый чай может помочь регулировать уровень сахара в крови. Он снижает уровень сахара в крови натощак и уровень HbA1c при диабете 2 типа.

Профилактика инсульта

Другое крупное японское исследование, в котором приняли участие более 82 000 участников в течение 13 лет, показало, что более высокий уровень потребления зеленого чая связан со снижением риска инсульта. Участники, которые выпивали 4 чашки в день или больше, увидели наибольшую пользу.

Лечение генитальных бородавок

FDA одобрило местное лечение экстрактом зеленого чая для лечения генитальных бородавок. Эта мазь доступна только по рецепту и, по оценкам, эффективна для 24–60% пациентов.

Польза для вашей кожи

Исследования показывают, что зеленый чай может обладать противовоспалительными и противораковыми свойствами, что может помочь вам сделать кожу более здоровой.

Их результаты показывают, что продукты для кожи с зеленым чаем могут быть полезны для вас. Но необходимы дополнительные исследования.

Зеленый чай и имбирь

Было доказано, что и зеленый чай, и имбирь приносят пользу для здоровья, если принимать их отдельно. На протяжении всей истории считалось, что зеленый чай помогает пищеварению, регулирует температуру тела и контролирует кровотечение. На протяжении веков имбирь использовался для лечения проблем с пищеварением, артрита, астмы, диабета и менструальных симптомов.

Научные исследования подтверждают его способность облегчать тошноту и рвоту, связанные с беременностью, хирургическими операциями, терапией рака и морской болезнью.

Также доказано, что имбирь уменьшает воспаление и боль. Поэтому неудивительно, что имбирь и зеленый чай будут полезны для здоровья при совместном употреблении.

Потеря веса

Некоторые исследования показывают, что зеленый чай и имбирь могут помочь сбросить вес. В одном исследовании капсулы для похудения, содержащие зеленый чай, имбирь и капсаицин (пряный компонент перца чили), были значительно более эффективны в снижении веса, чем плацебо.

Но необходимы дополнительные исследования, чтобы узнать, насколько капсаицин способствовал этим результатам.

Побочные эффекты зеленого чая

Существует не так много доказательств того, что употребление зеленого чая и имбиря может быть вредным. Однако слишком много имбиря может вызвать диарею, изжогу и даже нерегулярное сердцебиение.

Хотя было бы довольно сложно передозировать имбирь, употребляя имбирь и зеленый чай, гораздо проще это сделать, принимая таблетки для похудения, в которых рекламируется содержание зеленого чая и имбиря.

Всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем принимать добавки, и внимательно следуйте инструкциям по дозировке. Употребление 8 чашек зеленого чая в день или меньше считается безопасным для большинства взрослых.

Однако существуют риски, связанные с употреблением зеленого чая в высоких концентрациях, особенно в виде экстракта.

В редких случаях экстракт зеленого чая может вызвать проблемы с печенью. Хотя исследования ограничены, вам следует избегать экстракта зеленого чая, если у вас проблемы с печенью.

Прекратите прием экстракта зеленого чая и обратитесь к врачу, если у вас боли в животе, темная моча или желтуха.

Как правильно заварить зеленый чай

Для приготовления зеленого чая используйте следующие ингредиенты:

Три стакана фильтрованной воды

Четыре пакетика зеленого чая

Одна столовая ложка корня имбиря, очищенного и тонко нарезанного.

Две столовые ложки свежевыжатого лимонного сока плюс четыре ломтика для украшения.

Две столовые ложки меда

Затем следуйте этим указаниям:

1. Доведите воду до температуры чуть ниже точки кипения. Снимите с огня.

2. Поместите чайные пакетики в кувшин и добавьте кусочки имбиря. Залейте чайные пакетики горячей водой.

3. Дайте им настояться 8-10 минут. Уберите чайные пакетики.

4. Добавьте лимонный сок и мед.

5. Подавайте теплым или со льдом.

Нет никаких доказательств того, что с точки зрения здоровья важно пить зеленый чай. Это вопрос ваших личных предпочтений.