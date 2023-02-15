Есть ли эффект от коллагена? Врач развенчала популярный миф

Коллаген является одним из самых распространенных белков в организме. Это структурный белок, который образует соединительную ткань во всем нашем теле, от кожи до костей, мышц, суставов и связок. Сейчас стало популярным и модным принимать добавку коллагена орально. Но действительно ли это работает?

Главный миф о коллагене развенчала врач-педиатр из Харькова Дарья Власенко на своей странице в Instagram.

Что нужно знать о коллагене?

Коллаген составляет 80% нашей кожи и работает с другим белком под названием эластин, который поддерживает нашу эластичную кожу. Но с возрастом наше тело естественным образом начинает уменьшать выработку коллагена. Начиная с 20 лет, мы начинаем терять около 1% коллагена каждый год.

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Врач отметила, что главное, это то, что коллаген - это сложный белок, состоящий из 19 различных аминокислот.

Есть ли эффект от коллагена?

Если вы его съели, задача пищеварительного тракта состоит в том, чтобы расщепить аминокислоты перед тем, как выпустить их в кровь, и нет гарантии, что они восстановятся таким же образом, и вы получите тот же коллаген.

Насколько эти добавки усваиваются и попадают ли эти аминокислоты в органы-мишени, чтобы действовать как строительный материал для выработки большего количества коллагена - неизвестно.

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Совершенно не факт, что коллаген пойдет молодить вам кожу и лечить суставы, он может пойти на другие, более важные потребности организма.

"Добавка коллагена как источник белка - фигня", - сообщила Власенко.

Работает ли коллаген?

Некоторые исследования показывают, что прием добавок коллагена в течение нескольких месяцев может улучшить эластичность кожи (т.е. морщины), а также признаки старения.

Другие исследования показали, что потребление коллагена может увеличить плотность костей, ослабленных с возрастом, и может уменьшить боль в суставах, спине и коленях.

Но многие из этих исследований невелики и финансируются компаниями, производящими продукт, что увеличивает возможность предвзятости в результатах.

Вполне возможно, что некоторые из этих преимуществ достижимы, согласно обзору литературы 2019 года в Journal of Drugs in Dermatology.

"Обзор обнаружил некоторые данные двойных слепых плацебо-контролируемых исследований, подтверждающих, что коллаген может повысить эластичность кожи, плотность коллагена и общую гидратацию. Но нужно еще много доказательств", - отметила медик.

Когда можно увидеть эффект от порошка коллагена?

Большинство исследований отмечает, что через 1-2 месяца можно судить, работает ли на вас коллаген или нет.

Есть бычий коллаген и морской. Эффект наблюдается у тех людей, которые употребляют около 15 граммов порошка.

Из еды его можно получать из костей птиц и кожи, но люди не едят такую пищу, поэтому принимают модные добавки.