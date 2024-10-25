Чи допомагає курячий суп вилікувати застуду? Лікар відповів на одвічне питання

Чи корисний курячий суп?

Лікар та асистент професора з дієтології Колбі Тіман розповів, що дослідження показують, що смак, виявляється, має вирішальне значення для цілющих властивостей курячого супу.Багато хто з нас при застуді не відчуває апетиту.

Відсутність бажання їсти означає, що ви навряд чи отримаєте необхідне харчування, що навряд чи є оптимальним рецептом для імунного здоров’я та відновлення після хвороби.

Але дані свідчать про те, що смак умамі (тобто смак білкової їжі) в курячому супі може сприяти підвищенню апетиту.

Учасники одного дослідження сказали, що відчули більше голоду після того, як вперше скуштували суп зі смаком умамі, доданим дослідниками.

Інші дослідження стверджують, що умамі також може покращити травлення поживних речовин.

Як тільки наш мозок відчуває білковий смак через рецептори на нашому язиці, наше тіло налаштовує наш травний тракт легше засвоювати білок. Це може зменшити шлунково-кишкові симптоми, які відчувають багато людей, коли вони перебувають на холоді.

Хоча більшість людей не пов’язують інфекції верхніх дихальних шляхів із шлунково-кишковими симптомами, дослідження у дітей виявили, що вірус грипу посилює біль у животі, нудоту, блювоту та симптоми діареї.

Суп може зменшити запалення та закладеність носа

Запалення є частиною природної реакції організму на травму або хворобу; воно виникає, коли лейкоцити мігрують до запаленої тканини, щоб сприяти загоєнню. Коли цей запальний процес виникає у верхніх дихальних шляхах, він призводить до звичайних симптомів застуди та грипу, таких як закладеність або нежить, чхання, кашель і густий слиз.

І навпаки, зниження активності лейкоцитів у носових проходах може зменшити запалення. І що цікаво, дослідження показують, що курячий суп справді може зменшити кількість лейкоцитів, які потрапляють до запалених тканин. Це робиться шляхом безпосереднього пригнічення здатності нейтрофілів, типу білих кров’яних тілець, переміщатися до запаленої тканини.

Ключові інгредієнти

Щоб по-справжньому зрозуміти заспокійливу та цілющу дію курячого супу, важливо розглянути інгредієнти супу. Не всі курячі супи наповнені поживними цілющими властивостями.

Наприклад, консервовані варіанти курячого супу, що пройшли ультраобробку, як з локшиною, так і без неї, не містять багатьох антиоксидантів, які містяться в домашніх версіях.

Більшість консервованих версій курячого супу майже позбавлені ситних овочів. Основні поживні речовини в домашньому варіанті супу відрізняють ці різновиди від консервованих версій.

Курка забезпечує організм повним джерелом білка для боротьби з інфекцією. Овочі містять широкий спектр вітамінів, мінералів і антиоксидантів. Приготована американським способом локшина забезпечує легкозасвоюване джерело вуглеводів, які ваше тіло використовує для енергії та відновлення.

Навіть теплий курячий суп може допомогти. Вживання рідини та вдихання парів підвищує температуру носових і дихальних шляхів, що розріджує густий слиз, який часто супроводжує респіраторні захворювання. Порівняно з гарячою водою, дослідження показують, що курячий суп ефективніше розріджує слиз.