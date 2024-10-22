Професор назвав три типи їжі, які зупинять віруси взимку

Відомий професор назвав три важливі продукти, які потрібно їсти, щоб зміцнити імунну систему та захиститися від вірусів під час холодів.

Що саме треба включати в раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram британського професора Тіма Спектора.

Які види продуктів треба включати в раціон для імунітету

Експерт з харчування порадив людям найкращі види їжі, яку вони можуть їсти, щоб захиститися від неприємних сезонних хвороб.

Як відомо, восени та взимку ми стаємо більш уразливими до застуди, грипу, COVID та інших вірусів.

Більш низькі температури та той факт, що ми проводимо більше часу вдома, ніж на свіжому повітрі, дуже впливає на імунітет.

"Наближається зима, а з нею віруси та інфекції, і люди запитують мене, що можна зробити, щоб максимально зміцнити свою імунну систему? Наша зброя номер один - це вибір їжі, який ми робимо", - сказав експерт з харчування.

1. Їжте 30 овочів на тиждень

Дослідження з American Gut Project показало, що чим ширше розмаїття овочів ви їсте, тим різноманітнішим буде мікробіом вашого кишечника.

30 здається великим числом, але враховуєте, що в цей список входять горіхи, насіння, бобові, цільні зерна, спеції, трави, фрукти та овочі. Тоді включати в раціон продукти стає набагато простіше.

2. Їжте фрукти й овочі яскравих кольорів

Такі продукти завдяки поліфенолам живлять корисні кишкові мікроби. Вживаючи різноманітні яскраво забарвлені фрукти та овочі, ви годуєте різноманітні мікроби, які, у свою чергу, підтримують ваше здоров’я.

3. Їжте трохи ферментованої їжі щодня

Трюк із ферментованою їжею полягає в тому, щоб отримати максимальну користь від пробіотиків, включаючи збільшення різноманітності кишкового мікробіому.

Також Тім Спектор порадив зменште споживання ультраоброблених продуктів, що мають шкідливий вплив на здоров'я нашого кишечника. Спробуйте по можливості замінити їх домашніми альтернативами.