5 найкращих видів зелені, які треба їсти українцям

Яка зелень для салату найкорисніша? Дієтологи розповіли про найпоживнішу листову зелень для приготування салатів.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Today.

Чим корисна листова зелень?

Зареєстрований дієтолог Емі Кімберлен розповіла, що листова зелень наповнена вітамінами, мінералами та антиоксидантами.

До них відносяться вітаміни А, С, Е і К; кальцію; калій; залізо; магній; фолат; каротиноїди; флавоноїди; і багато іншого.

Усі вони, як було показано, приносять користь для зменшення багатьох хронічних захворювань.

До них відносяться високий тиск, діабет і деякі види раку. Користь листової зелені для здоров’я включає підтримку імунної системи, зміцнення здоров’я серця та мозку, підтримку міцності кісток, боротьбу із запаленнями, захист зору тощо.

Також в ній низький вміст калорій, вуглеводів, жиру. Всі листові овочі корисні.

"Як правило, чим темніше зелень, тим більше поживних речовин вона містить", - каже Кімберлен.

Проте деякі листові овочі смачніші, і їх легше їсти сирими в салатах, ніж інші. Експерти рекомендують по можливості змішувати зелень салату. Різноманітність важлива для того, щоб ви отримували різноманітні поживні речовини.

5 найкорисніших видів зелені

Шпинат

Шпинат смачний, універсальний і неймовірно поживний, що робить його найкращим вибором для салатів серед дієтологів.

Шпинат - це суперпродукт, багатий вітамінами А, С і К, а також калієм, фолієвою кислотою та магнієм. Дві чашки сирого шпинату містять 300 мікрограмів вітаміну K, що вдвічі перевищує вашу добову норму, який допомагає підтримувати згортання крові та здоров’я кісток.

Експерти відзначають, що шпинат також багатий антиоксидантами, які пов’язані з меншим ризиком хронічних захворювань, і це чудове рослинне джерело заліза, мінералу, необхідного для виробництва еритроцитів

2. Кейл або кудрява капуста

Кейл належить до сімейства хрестоцвітих, групи овочів, багатих на поживні речовини. Окрім корисної для кишечника клітковини та білка, капуста наповнена вітаміном С, який допомагає зміцнити імунну систему, стимулює вироблення колагену та сприяє загоєнню.

Так виглядає кейл (Скриншот)

Дві чашки сирої капусти забезпечують 55 міліграмів вітаміну С, або 60% вашої добової норми. Ця зелень є хорошим немолочним джерелом кальцію, який підтримує здоров’я кісток і м’язів. Вона також містить фолієву кислоту, марганець, антиоксиданти та флавоноїди.

3. Рукола

Як і інша зелень, рукола багата на вітамін С, вітамін А, фолієву кислоту та магній. Рукола є ще одним чудовим джерелом вітаміну К, що забезпечує майже 20% вашої добової норми в порції з двох чашок.

Рукола дуже корисна (фото: fozzyshop.ua)

Рукола також наповнена корисними рослинними сполуками та антиоксидантами. Було показано, що один із них, глюкозинолати, має протизапальну дію, яка може запобігати різним захворюванням і сприяти здоров’ю серця та мозку.

4. Крес-салат

Це насичена поживними речовинами рослина хрестоцвітих із пряним смаком. Експерти кажуть, що крес-салат є одним із найкорисніших овочів, які необхідно їсти.

Крес-салат (фото: wikipedia.org)

5. Салат ромен

Ромен - це один із кількох сортів салату, зеленого листя, який має світліший колір і хрустку консистенцію. Він також наповнений поживними речовинами.

Салат ромен багатий вітамінами А і К, а також кальцієм, калієм, залізом і магнієм, відзначають експерти. Ромен також є чудовим джерелом бета-каротину, попередника вітаміну А та потужного антиоксиданту, який підтримує здоров’я очей і захищає клітини від вільних радикалів.

Салат ромен (фото: fozzyshop.ua)

Дві чашки ромен забезпечують близько 5000 мікрограмів бета-каротину, що значно перевищує добову норму.