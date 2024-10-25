Помогает ли куриный суп вылечить простуду? Врач ответил на извечный вопрос

Полезен ли куриный суп?

Врач и ассистент профессора по диетологии Колби Тиман рассказал, что исследования показывают, что вкус, оказывается, имеет решающее значение для целебных свойств куриного супа. Многие из нас при простуде не испытывают аппетита.

Отсутствие желания есть означает, что вряд ли вы получите необходимое питание, что вряд ли является оптимальным рецептом для иммунного здоровья и восстановления после болезни.

Но данные свидетельствуют о том, что вкус умами (т.е. вкус белковой пищи) в курином супе может способствовать повышению аппетита.

Участники одного исследования сказали, что почувствовали больше голода после того, как впервые попробовали суп со вкусом умами, добавленным исследователями.

Другие исследования утверждают, что умами может улучшить пищеварение питательных веществ.

Как только наш мозг чувствует белковый вкус из-за рецепторов на нашем языке, наше тело настраивает наш пищеварительный тракт легче усваивать белок. Это может уменьшить желудочно-кишечные симптомы, которые испытывают многие, когда они находятся на холоде.

Хотя большинство людей не связывают инфекции верхних дыхательных путей с желудочно-кишечными симптомами, исследования у детей обнаружили, что вирус гриппа усиливает боль в животе, тошноту, рвоту и симптомы диареи.

Суп может уменьшить воспаление и заложенность носа

Воспаление является частью природной реакции организма на травму или болезнь; оно возникает, когда лейкоциты мигрируют в воспаленную ткань, чтобы способствовать заживлению. Когда этот воспалительный процесс возникает в верхних дыхательных путях, он приводит к обычным симптомам простуды и гриппа, таким как заложенность или насморк, чихание, кашель и густая слизь.

И напротив, понижение активности лейкоцитов в носовых проходах может уменьшить воспаление. И что интересно, исследования показывают, что куриный суп действительно может уменьшить количество лейкоцитов, попадающих в воспаленные ткани. Это делается путём непосредственного угнетения способности нейтрофилов, типа белых кровяных телец, перемещаться к воспаленной ткани.

Ключевые ингредиенты

Чтобы по-настоящему понять успокаивающее и лечебное действие куриного супа, важно рассмотреть ингредиенты супа. Не все куриные супы наполнены питательными целебными свойствами.

Например, консервированные варианты куриного супа, прошедшие ультраобработку, как с лапшой, так и без нее, не содержат многих антиоксидантов, содержащихся в домашних версиях.

Большинство консервированных версий куриного супа почти лишены сытных овощей. Основные питательные вещества в домашнем варианте супа отличают эти разновидности от консервированных версий.

Курица снабжает организм полным источником белка для борьбы с инфекцией. Овощи содержат широкий спектр витаминов, минералов и антиоксидантов. Приготовленная американским способом лапша обеспечивает легкоусвояемый источник углеводов, используемых вашим телом для энергии и восстановления.

Даже теплый куриный суп может помочь. Употребление жидкости и вдыхание паров повышает температуру носовых и дыхательных путей, что разжижает густую слизь, которая часто сопровождает респираторные заболевания. По сравнению с горячей водой исследования показывают, что куриный суп эффективнее разжижает слизь.