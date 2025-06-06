Чи донатив Олег Винник на ЗСУ? Вся правда про благодійність співака

Навколо участі Олега Винника в допомозі ЗСУ існують суперечливі думки. На початку повномасштабної війни він виїхав до Німеччини й тривалий час не виходив на зв'язок.
Чи дійсно він долучався до підтримки українських захисників? В матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler) зібрали усе, що відомо про благодійність співака.
Як відомо з відкритих джерел, у серпні 2022 року артист відкрив благодійний фонд "Вовчиця", який допомагає купувати та переправляти автомобілі для українських військових.
У квітні 2023 року стало відомо, що Олега та його організацію відзначили подякою за допомогу ЗСУ. Тоді на сторінці фан-акаунту артиста з'явилися світлини грамот від Сил спеціальних операцій та територіальної оборони Хмельницького.
Інформація про військову частину, якій допоміг артист, підписи та прізвища командирів були замальовані.
Також на сторінці фонду з'являлися подяки від військових за відправлені авто, біноклі, допомогу в зборах тощо.
У серпні 2024-го колишній продюсер Винника Олександр Горбенко звинуватив його у брехні про лікування від тяжкої хвороби та допомозі українській армії.
Тоді він заявив на Facebook, що звіти фан-клубу Винника повторюють одні й ті самі фотографії та відео і не дають конкретні дані про обсяги допомоги та отримувачів.
"Ви два роки ганяєте по колу фото та відео одних і тих самих автомобілів, кількість яких у ваших байках з кожним місяцем зростає, додатково розповідаєте казки про сотні тисяч євро таємної допомоги, невідомо чим, невідомо кому", - розповідав тоді він.
Горбенко зазначив, що може помилятися, і закликав команду артиста надати повні звіти, після чого він забере свої слова назад.
Співпраця продюсера та зірки завершилася у квітні 2023 го.
В останній місяць літа минулого року Олег обурив українців відеозверненням з Німеччини, в якому передав українським захисникам "ковток свіжого повітря".
Ці слова викликали неоднозначну реакцію: деякі користувачі сприйняли це за підтримку, а інші - як недоречний жарт. Зокрема різко відреагували самі військові.
"Як ви помітили, я стою в жилетці, у нас вітряно, прохолодно, а навіть зараз робиться вже холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Уперед до перемоги!" - сказав він.
Український співак, який на початку повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ, пролив світло на допомогу Винника у травні цього року. За його словами, артист таки допомагав армії.
"Я знаю, що Олег Винник не святий. Ніколи не слухав його музику і в нього своя репутація, але на початку повномасштабки для нашого батальйону приїхало 12 автомобілів швидкої допомоги від нього. Він засцяв? Напевне, бо поїхав. Чи допоміг - допоміг", - сказав він.
Олег Винник не раз говорив про свою підтримку українських військових. Проте на тлі його втечі з країни багатьом важко сприймати його слова про патріотизм.
З останнього - під час концерту у Празі в лютому 2025 року він заявив, що частину з продажу квитків передасть на ЗСУ.
Водночас він зазначив, що йому "абсолютно до одного місця, що про нього говорять".
Як розповідав сам Винник, він виїхав з України 26 лютого 2022 року. Півтора року не виходив на зв'язок, бо не мав доступу до соцмереж.
Ходили чутки, що в нього нібито проблеми зі здоров'ям, тому він і поїхав.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Facebook-акаунти фонду "Вовчиці", Горбенка, фан-акаунтів Винника, YouControl, подкаст "СучЦукрМуз".