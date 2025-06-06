Чи донатив Олег Винник на ЗСУ? Вся правда про благодійність співака

Благодійний фонд Винника

Як відомо з відкритих джерел, у серпні 2022 року артист відкрив благодійний фонд "Вовчиця", який допомагає купувати та переправляти автомобілі для українських військових.

У квітні 2023 року стало відомо, що Олега та його організацію відзначили подякою за допомогу ЗСУ. Тоді на сторінці фан-акаунту артиста з'явилися світлини грамот від Сил спеціальних операцій та територіальної оборони Хмельницького.

Подяка Виннику у 2023 році (фото: facebook.com/Oleg.Vynnyk.sings.soul)

Інформація про військову частину, якій допоміг артист, підписи та прізвища командирів були замальовані.

Також на сторінці фонду з'являлися подяки від військових за відправлені авто, біноклі, допомогу в зборах тощо.

Подяка фонду Винника в березні 2025 (колаж: РБК-Україна)

Звинувачення від колишнього продюсера

У серпні 2024-го колишній продюсер Винника Олександр Горбенко звинуватив його у брехні про лікування від тяжкої хвороби та допомозі українській армії.

Тоді він заявив на Facebook, що звіти фан-клубу Винника повторюють одні й ті самі фотографії та відео і не дають конкретні дані про обсяги допомоги та отримувачів.

"Ви два роки ганяєте по колу фото та відео одних і тих самих автомобілів, кількість яких у ваших байках з кожним місяцем зростає, додатково розповідаєте казки про сотні тисяч євро таємної допомоги, невідомо чим, невідомо кому", - розповідав тоді він.

Горбенко зазначив, що може помилятися, і закликав команду артиста надати повні звіти, після чого він забере свої слова назад.

Співпраця продюсера та зірки завершилася у квітні 2023 го.

Винник і Горбенко (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

"Ковток свіжого повітря" від Винника

В останній місяць літа минулого року Олег обурив українців відеозверненням з Німеччини, в якому передав українським захисникам "ковток свіжого повітря".

Ці слова викликали неоднозначну реакцію: деякі користувачі сприйняли це за підтримку, а інші - як недоречний жарт. Зокрема різко відреагували самі військові.

"Як ви помітили, я стою в жилетці, у нас вітряно, прохолодно, а навіть зараз робиться вже холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Уперед до перемоги!" - сказав він.

Скандал з Винником (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Підтвердження від Жені Галича

Український співак, який на початку повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ, пролив світло на допомогу Винника у травні цього року. За його словами, артист таки допомагав армії.

"Я знаю, що Олег Винник не святий. Ніколи не слухав його музику і в нього своя репутація, але на початку повномасштабки для нашого батальйону приїхало 12 автомобілів швидкої допомоги від нього. Він засцяв? Напевне, бо поїхав. Чи допоміг - допоміг", - сказав він.

Яку позицію висловлює Олег

Олег Винник не раз говорив про свою підтримку українських військових. Проте на тлі його втечі з країни багатьом важко сприймати його слова про патріотизм.

З останнього - під час концерту у Празі в лютому 2025 року він заявив, що частину з продажу квитків передасть на ЗСУ.

Водночас він зазначив, що йому "абсолютно до одного місця, що про нього говорять".

Як розповідав сам Винник, він виїхав з України 26 лютого 2022 року. Півтора року не виходив на зв'язок, бо не мав доступу до соцмереж.

Ходили чутки, що в нього нібито проблеми зі здоров'ям, тому він і поїхав.

Олег Винник (кадр з відео)