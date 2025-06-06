Донатил ли Олег Винник на ВСУ? Вся правда о благотворительности певца

Вокруг участия Олега Винника в помощи ВСУ существуют противоречивые мнения. В начале полномасштабной войны он уехал в Германию и долгое время не выходил на связь.
Действительно ли он приобщался к поддержке украинских защитников? В материале РБК-Украина (проект Styler) собрали все, что известно о благотворительности певца.
Как известно из открытых источников, в августе 2022 года артист открыл благотворительный фонд "Волчица", который помогает покупать и переправлять автомобили для украинских военных.
В апреле 2023 года стало известно, что Олега и его организацию отметили благодарностью за помощь ВСУ. Тогда на странице фан-аккаунта артиста появились фотографии грамот от Сил специальных операций и территориальной обороны Хмельницкого.
Информация о воинской части, которой помог артист, подписи и фамилии командиров были зарисованы.
Также на странице фонда появлялись благодарности от военных за отправленные авто, бинокли, помощь в сборах и тому подобное.
В августе 2024-го бывший продюсер Винника Александр Горбенко обвинил его во лжи о лечении от тяжелой болезни и помощи украинской армии.
Тогда он заявил на Facebook, что отчеты фан-клуба Винника повторяют одни и те же фотографии и видео и не дают конкретные данные об объемах помощи и получателях.
"Вы два года гоняете по кругу фото и видео одних и тех же автомобилей, количество которых в ваших байках с каждым месяцем растет, дополнительно рассказываете сказки о сотнях тысяч евро тайной помощи, неизвестно чем, неизвестно кому", - рассказывал тогда он.
Горбенко отметил, что может ошибаться, и призвал команду артиста предоставить полные отчеты, после чего он заберет свои слова обратно.
Сотрудничество продюсера и звезды завершилось в апреле 2023-го.
В последний месяц лета прошлого года Олег возмутил украинцев видеообращением из Германии, в котором передал украинским защитникам "глоток свежего воздуха".
Эти слова вызвали неоднозначную реакцию: некоторые пользователи восприняли это за поддержку, а другие - как неуместную шутку. В частности резко отреагировали сами военные.
"Как вы заметили, я стою в жилетке, у нас ветрено, прохладно, а даже сейчас делается уже холодно. Хочу передать вам глоток свежего воздуха, особенно нашим защитникам, нашим защитницам. Вперед к победе!" - сказал он.
Украинский певец, который в начале полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ, пролил свет на помощь Винника в мае этого года. По его словам, артист таки помогал армии.
"Я знаю, что Олег Винник не святой. Никогда не слушал его музыку и у него своя репутация, но в начале полномасштабки для нашего батальона приехало 12 автомобилей скорой помощи от него. Он зассал? Наверное, потому что уехал. Помог - помог", - сказал он.
Олег Винник не раз говорил о своей поддержке украинских военных. Однако на фоне его бегства из страны многим трудно воспринимать его слова о патриотизме.
Из последнего - во время концерта в Праге в феврале 2025 года он заявил, что часть с продажи билетов передаст на ВСУ.
В то же время он отметил, что ему "абсолютно до одного места, что о нем говорят".
Как рассказывал сам Винник, он уехал из Украины 26 февраля 2022 года. Полтора года не выходил на связь, потому что не имел доступа к соцсетям.
Ходили слухи, что у него якобы проблемы со здоровьем, поэтому он и уехал.
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При написании материала были использованы следующие источники: Facebook-аккаунты фонда "Вовчиці", Горбенко, фан-аккаунтов Винника, YouControl, подкаст "СучЦукрМуз".