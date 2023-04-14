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Зниклий Олег Винник раптово отримав нагороду за допомогу ЗСУ (фото)

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Україна, П'ятниця 14 квітня 2023 12:48
Зниклий Олег Винник раптово отримав нагороду за допомогу ЗСУ (фото) Як Олег Винник "засвітився" в ЗСУ (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)
Автор: Юлія Гаюк

Популярний український співак Олег Винник зник з публіки після 24 лютого. Навколо того, де він та в якому стані, ходило багато чуток. Друзі артиста розповідали, що він на лікуванні за кордоном, але навіть попри це продовжує допомагати ЗСУ. І виявилося, що недарма...

Як Олег Винник "засвітився" в ЗСУ - дивіться нижче в матеріалі Styler.

У фан-акаунті співака у Facebook з'явилися світлини подяк за допомогу ЗСУ. У дописі йдеться про нібито заснований Винником благодійний фонд "Вовчиця".

На скриншотах прибрали будь-яку інформацію про військову частину, якій допоміг артист, а також замалювали підписи та прізвища командирів. Тому перевірити ці дані майже неможливо.

Зниклий Олег Винник раптово отримав нагороду за допомогу ЗСУ (фото)

Подяка Олегу Виннику за допомогу ЗСУ (фото: facebook.com/Oleg.Vynnyk.sings.soul)

Проте благодійний фонд "Вовчиця" справді існує. За даними Опендатаботу, він був заснований у серпні 2022 року, і бенефіціаром є саме Олег Винник.

Зниклий Олег Винник раптово отримав нагороду за допомогу ЗСУ (фото)

Скриншот: opendatabot.ua

Фонд активно допомагає купувати та переправляти автомобілі для українських військових. Пошуком машин і їх покупкою Олег займається особисто, а ще відстежує весь процес їх доставки до адресатів.

Що відомо про Олега Винника після 24 лютого

На початку повномасштабної війни артист публікував фото та відео у своїх соціальних мережах, а у квітні зовсім зник. З того часу не було жодної інформації про місце перебування Олега Винника.

Почали поширюватися чутки про те, що він проходить лікування в Німеччині. Варто додати, що про погіршення здоров'я Винник повідомляв ще у 2021 році. Тоді він також їздив у Німеччину.

Що саме лікує зірка - невідомо.

Раніше ми розповідали, що сталося зі здоров'ям популярного українського співака.

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