Чи можна втекти від алігатора? Ви точно не знали ці факти про зубату рептилію

Алігатори дуже швидкі та сильні, але на суші вони не так страшні, як здається багатьом. Їх основна сила проявляється у воді, де вони полюють і пересуваються краще за все.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи вірний вислів про те, що від алігатора можна втекти, бігаючи зигзагом.

Чи буде алігатор вас переслідувати?

Подібно до гепарда, алігатор теж дуже швидкий. Він може пробігати на своїх м'язистих ногах до 450 метрів відкритим полем, наздоганяючи здобич.

Це твердження передбачає, що алігатор буде переслідувати вас на великі відстані та може бігти швидше за людину. Але насправді, хоча алігатори швидкі, вони не люблять бігати на великі відстані та рідко переслідують людей на суші.

Алігатор може розвивати швидкість до 15 км/год, але не може підтримувати її довго. Середньостатистична людина може легко випередити тварину, незалежно від того, як вона біжить.

Тактика нападу алігатора не передбачає тривалий спринт за здобиччю. Алігатори віддають перевагу підкрадатися до жертви у воді, де вони набагато швидші - до 16 кілометрів на годину. Вони рухаються безшумно, їхні очі на маківці дозволяють спостерігати за поверхнею води, і вони можуть затримувати дихання до однієї години.

Чому алігатори не полюють на людей

Алігатори рідко нападають на людей, і навіть якщо це трапляється, вони не полюють на них з великих відстаней по суші. Алігатори віддають перевагу легкій здобичі.

Це терплячі мисливці, які можуть годинами підкрадатися до жертви у воді, але як тільки вони нападають, то не хочуть витрачати багато сил. Алігатори зазвичай відпускають здобич, яка чинить опір, і не люблять нападати на тих, кого не можуть проковтнути за один раз.

Маленькі алігатори (завдовжки менш як 1,5 метра) їдять раків, дрібних змій і черепах, і для людини їх укуси зазвичай не смертельні, але все ж потребують медичної допомоги.

Великі алігатори, які зустрічаються рідше, можуть бути небезпечнішими для людей через свій розмір. Дорослий алігатор (від 2,4 до 3,4 метрів) може важити до 450 кілограмів. Хоча вони можуть представляти загрозу, алігатори намагаються уникати контакту з людьми. Коли велика рептилія клацає щелепами та гарчить, це оборонна поза, а не ознака готовності до атаки.

Напади алігаторів стали траплятися частіше через те, що ці тварини більше не є під загрозою зникнення і також через зростання кількості людей. У Флориді число укусів зросло з одного (у 1988-1999 роках) до семи на рік (у 2000-2016 роках). У 2020 році зафіксовано вже 12 укусів, з яких 8 були серйозними, але не смертельними.

У США в середньому трапляється лише один смертельний випадок на рік. З 1948 по 2004 рік зафіксовано 356 нападів алігаторів на людей, з яких 25 були смертельними.