.5 неймовірних фактів про пеліканів, які вас здивують

Пелікани - це одні з найцікавіших птахів нашої планети, які вражають своєю незвичайною зовнішністю та поведінкою.

Полювання великого птаха

Якщо ви бачили пелікана у ділі, ви навряд чи забудете це видовище. Ці птахи мають довгі дзьоби і величезні крила, а їхньою головною особливістю є великий горловий мішок, що розтягується від нижньої щелепи до шиї.

Коли пелікан летить низько над водою, він широко відкриває дзьоб, щоб зачерпнути рибу. Після цього мішок дозволяє воді стікати, поки пелікан ковтає свою здобич.

Американський білий пелікан в польоті (фото: Вікіпедія)

Рогодзьобий пелікан на взльоті (фото: Вікіпедія)

Пелікани вміють пірнати

Існує від семи до восьми видів пеліканів, залежно від джерела. Вони мають подібний між собою незграбний вигляд, але різняться за розміром, забарвленням і поведінкою. Пелікани можуть важити від 2,7 до 13,6 кілограма і живуть на всіх континентах, крім Антарктиди.

Бурий пелікан має унікальну особливість: він пірнає, щоб ловити рибу. Інші види пеліканів спочатку заганяють рибу на мілководдя, і тільки потім ловлять її.

Три пелікани летять понад водою (фото: Вікіпедія)

Група австралійських пеліканів (фото: Вікіпедія)

Незвичайний мішок під дзьобом

Пелікани належать до виду Pelecaniformes, що включає близько 50 видів водоплавних птахів. Вони мають чотири перетинчасті пальці, дихають ротом, а не ніздрями, і харчуються морськими тваринами.

Головною особливістю пеліканів є великий еластичний мішок під дзьобом, який птах використовує для ловлі риби, та фільтрації води, щоб залишити тільки їжу.

Колонія бурих пеліканів (фото: Вікіпедія)

Унікальна травна система

Американський білий пелікан має гачок на кінчику верхньої щелепи, який допомагає їм тримати слизьку рибу. Щоб проковтнути здобич, пелікан спочатку витискає воду з мішка. Якщо риба велика, пелікан може маніпулювати нею, щоб вона не застрягла. Найбільший дзьоб має австралійський пелікан, його довжина може досягати пів метра.

Мішок пелікану має більшу місткість, ніж його шлунок. Шлунок може вмістити до 3,79 літра їжі, а мішок - до 11,36 літра. Пелікани не лишають їжу у дзьобі, вона зберігається в стравоході.

Американські білі пелікани на відпочинку (фото: Вікіпедія)

Молодий бурий пелікан (фото: Вікіпедія)



Годування пеліканів: що в меню?

Пелікани в основному їдять рибу, але іноді також полюють на ящірок, жаб, крабів і навіть лобстерів. Вони можуть спробувати з'їсти дрібних птахів, якщо ті опиняться в їхньому дзьобі. Наприклад, у 2006 році пелікан у Лондоні проковтнув голуба, що стало шоком для відвідувачів парку.

Іноді в пеліканів крадуть здобич інші птахи, такі як чайки. Вони відволікають пеліканів, поки ті намагаються проковтнути рибу, поки окрема група чайок витягатиме її за хвіст.

Під час залицяння самці пеліканів можуть витягуватися і ляскати своїми мішками та дзьобами.

Батьки годують пташенят частково перетравленою рибою, а старші пташенята можуть їсти свіжу рибу з сумок батьків.

Пелікани також використовують свої дзьоби та мішки для охолодження в теплу погоду.

Вони існують вже понад 40 мільйонів років і продовжують вражати своєю поведінкою та адаптацією

Кучерявий пелікан поїдає зловлену рибу (фото: Вікіпедія)

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Американський білий пелікан під час шлюбного періоду (фото: Вікіпедія)

Бурий пелікан, що пірнає за рибою (фото: Вікіпедія)