Топ-5 тварин, про яких думали, що вони вимерли, але це не так

Як би не здавалося, що якась тварина повністю зникла, деякі представники її виду можуть бути живі і жити десь поза увагою. Це трапляється частіше, ніж ви вважаєте.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які тварини продовжують існування, хоча люди думали, що вони вимерли.

Деревні омари

Назва "деревні лобстери" викликає у пам'яті образи членистоногих із жахливими клешнями, що живуть у лісах і готові спуститися на перехожих, які нічого не підозрюють.

Ці комахи раніше були дуже поширені на Лорд-Хау - це невеликий острів між Австралією і Новою Зеландією. У 1918 році біля його берегів зазнав катастрофи корабель. З нього вдалося втекти щурам, які гарно влаштувалися на острові. За кілька років гризуни повністю знищили популяцію деревних омарів.

Живих екземплярів цієї комахи не бачили протягом 80 років, поки їх не знайшли на скелях неподалік від острова Лорд-Хау. Після ретельного пошуку знайшли лише 24 особини - що дало жуку статус "найрідкіснішої комахи у світі". За останні 20 років вченим вдалося відновити вид і вивести десятки тисяч нових жуків.

Комаха деревний омар (фото: Вікіпедія)

Такахе

Такахе також відомий як ноторніс, родом з Нової Зеландії. Цей птах не може літати та має темне оперення, яке переливається. Такахе виглядає як щось середнє між вороною і павичем.

Чисельність цих птахів знижувалася протягом століть, оскільки її переважне місце існування - альпійські луки - скорочувалася через цикл глобального потепління. Було знайдено лише кілька живих особин у 1800-х роках, а після 1898 року було виявлено лише викопні останки. Тоді птаха списали як вимерлого.

Такахе був "вимерлим" протягом 50 років. У 1948 році птаха знову виявили - в ізольованому гірському хребті. З того часу захисники природи охороняли цей вид і сприяли розмноженню - деякі види цього птаха тепер досягають близько 400 особин і живуть по всій Новій Зеландії.

Нелетючий птах такахе (фото: Вікіпедія)

Терор Сцинки

Через свої довгі вигнуті зуби сцинк-терори вважаються майже вищими хижаками у своєму середовищі. Це ставить їх на вершину екологічної піраміди, що складається в основному з жуків та інших дрібних ящірок.

Його батьківщина - острів Пайнс, крихітний острів біля узбережжя Нової Каледонії у південній частині Тихого океану. Вперше терор сцинків знайшли в 1876 році, але їх слід швидко пропав. Саме тому вони довго вважалися вимерлими.

Тільки у 1993 році ящірка знову з’явилася у полі зору людей, але було знайдено лише кілька особин. Оскільки сцинк-терори мешкають лише на острові площею менше ніж два кілометри то, скоріше за все там проживає мала кількість цих унікальних ящірок.

Ящірка терор сцинк (фото: Вікіпедія)

Кашмірська кабарга

Кабаргу також називають оленем-вампіром, і легко зрозуміти чому. З його верхньої щелепи звисають два довгі ікла, які виглядають просто ідеальною зброєю для атаки та укусу. Але насправді самці використовують ікла для боротьби за самок.

Кабарга зустрічається в різних місцях по всій Центральній Євразії, але кашмірських кабарго можна зустріти тільки в індійських Гімалаях, Пакистані та Афганістані. Востаннє кабаргу бачили у 1948 році, а експедиції цією місцевістю не могли знайти його ще 60 років.

Потім у 2009 році членам Товариства охорони дикої природи вдалося виявити кількох живих особин. Вони пояснили, що невловні кашмірські кабарги поводилися скритно, та їх було важко виявити і неможливо сфотографувати.

Кашмірська кабарга (фото: Вікіпедія)

Лаоський скельний щур

Вперше цього щура виявили 1996 року на півдні Лаосу. Цікаво, що вперше її побачили як шматок м'яса на продаж. За допомогою місцевих жителів вдалося знайти ще більше особин, хоча всі вони були вбиті заради м'яса.

Лише у 2006 році вдалося побачити живу особину, яку потім зловили та докладно вивчили. Дослідникам прийшли висновку, що скельний щур не схожий на жодного іншого гризуна. Для цієї істоти навіть було запропоновано нову назву сімейства.

Лаоський скельний щур (фото: Вікіпедія)