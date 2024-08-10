Можно ли убежать от аллигатора? Вы точно не знали эти факты о зубатой рептилии

Аллигаторы очень быстры и сильны, но на суше они не так страшны, как кажется многим. Их основная сила проявляется в воде, где они охотятся и передвигаются лучше всего.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, верно ли выражение о том, что от аллигатора можно убежать, бегая зигзагом.

Будет ли аллигатор преследовать вас?

Подобно гепарду, аллигатор тоже очень быстрый. Он может пробегать на своих мускулистых ногах до 450 метров по открытому полю, догоняя добычу.

Это утверждение предполагает, что аллигатор будет преследовать вас на большие расстояния и может бежать быстрее человека. Но на самом деле, хотя аллигаторы быстры, они не любят бегать на большие расстояния и редко преследуют людей на суше.

Аллигатор может развивать скорость до 15 км/ч, но не поддерживает ее долго. Среднестатистический человек может легко опередить животное, независимо от того, как он бежит.

Тактика нападения аллигатора не предполагает в длительный спринт за добычей. Аллигаторы предпочитают подкрадываться к жертве в воде, где они намного быстрее - до 16 километров в час. Они двигаются бесшумно, их глаза на макушке позволяют наблюдать за поверхностью воды, и они могут задерживать дыхание до одного часа.

Почему аллигаторы не охотятся на людей

Аллигаторы редко нападают на людей, и даже если это случается, они не охотятся за ними с больших расстояний по суше. Аллигаторы предпочитают легкую добычу.

Это терпеливы охотники, которые могут часами подкрадываться к жертве в воде, но как только они нападают, то не хотят тратить много сил. Аллигаторы обычно отпускают добычу, которая сопротивляется, и не любят нападать на тех, кого не могут проглотить за один раз.

Маленькие аллигаторы (длиной менее 1,5 метра) едят раков, мелких змей и черепах, и для человека их укусы обычно не смертельны, но все же нуждаются в медицинской помощи.

Большие аллигаторы, которые встречаются реже, могут быть более опасными для людей из-за своего размера. Взрослый аллигатор (от 2,4 до 3,4 метров) может весить до 450 кг. Хотя они могут представлять угрозу, аллигаторы стараются избегать контакта с людьми. Когда большая рептилия щелкает челюстями и рычит, это оборонительная поза, а не признак готовности к атаке.

Нападения аллигаторов стали встречаться чаще из-за того, что эти животные больше не находятся под угрозой исчезновения и также из-за роста числа людей. Во Флориде число укусов возросло с одного (в 1988–1999 годах) до семи в год (в 2000–2016 годах). В 2020 году уже зафиксировано 12 укусов, из которых 8 были серьезными, но не смертельными.

В США в среднем случается всего один смертельный случай в год. С 1948 по 2004 год зафиксировано 356 нападений аллигаторов на людей, из которых 25 были смертельными.