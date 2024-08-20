Чи дійсно трійка приносить щастя? Забобони про числа

Номер 13

Число 13 має жахливу репутацію, і навіть має свою спеціальну назву - трискаїдекафобія, хоча багато людей не можуть її правильно вимовити.

Страх цього числа такий сильний, що в США бізнес втрачає близько мільярда доларів щоразу, коли настає п'ятниця 13-го. Ось чому понад 80% висотних будівель не мають 13-го поверху - архітектори просто перескакують з 12 на 14, щоб не дратувати підозрілих людей.

Чому ж число 13 стало таким страшним? Можливо, все почалося зі скандинавського міфу, де 13-й гість на святі з 12 богами призвів до трагедії і руйнувань. Ще один фактор - Юда, який був 13-м гостем на Тайній вечері, і всі знають, чим це закінчилося.

Парні та непарні

Числа також можуть бути об'єктом забобонів. Наприклад, деякі люди вважають, що парні числа приносять невдачу, а непарні - удачу. Це робить непарні числа популярним вибором для азартних ігор.

Незрозуміло, чому саме так вважають, але можливо, парні числа вважаються невдалими, оскільки їх можна поділити, що нібито зменшує їх силу. Непарні числа не мають такої властивості, тому їх вважають сильнішими.

Ці вірування поширюються навіть на гроші. Наприклад, деякі люди вважають, що краще відірвати куточок від дводоларової купюри, щоб надати їй незвичайну трикутну форму і, таким чином, приманити удачу.

Щаслива трійка

Число три вважається щасливим з кількох причин. По-перше, воно символізує створення нового життя: чоловік і жінка разом можуть створити дитину, що надає числу три певні магічні сили.

Це число також має важливе значення у багатьох релігіях. У християнстві є Свята Трійця - Отець, Син і Святий Дух. В індуїзмі є своя Трійця, а в ісламі - три священні місця. У деяких язичницьких традиціях святкують трійцю елементів Землі, Мморя та Повітря.

Звісно, число три не завжди асоціюється лише з удачею. Існують забобони, що пов’язують його з негативними подіями. Наприклад, існує віра, що погані речі трапляються по троє. Якщо ви щось зламали вдома, радять відразу зламати ще дві дрібні речі, щоб уникнути подальшого руйнування більш важливих предметів.

Є навіть повір’я, що знаменитості помирають по троє або що прикурювання трьох сигарет від одного сірника може призвести до смерті.

Номер дев'ять

Число дев'ять вважається дуже щасливим, адже воно є тричі більше магічного числа три, яке асоціюється зі Святою Трійцею.

Навіть батіг з дев'ятьма хвостами, який використовувався для покарання моряків, отримував деяку магічну силу завдяки числу дев'ять. Багато людей вірять, що дев'ять хвостів цього пристрою були здатні змінити злочинця на гідного моряка.

Проте в Японії число дев'ять має негативні асоціації, оскільки його вимова нагадує слово, що означає "тортури" або "страждання".