Коли не можна прати та чому: прикмети і забобони, які застерігають про небезпеку

Існує багато прикмет і забобонів, що застерігають, коли не варто прати одяг. Наші предки вірили, що порушення цих правил може привести до невдач і негативних наслідків у житті.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список прикмет і забобонів про прання по днях тижня та в різний період часу.

Прання по днях тижня

Питання, коли краще прати, викликає багато інтересу серед господинь. Вважається, що вибір дня для прання може вплинути на удачу, фінансові справи та навіть здоров'я. А саме:

Понеділок. Заняття пранням в цей день вважається невдалим, адже вважають, що чисті речі будуть довго сохнути, а це, своєю чергою, може принести фінансові та емоційні труднощі.

Заняття пранням в цей день вважається невдалим, адже вважають, що чисті речі будуть довго сохнути, а це, своєю чергою, може принести фінансові та емоційні труднощі. Вівторок. Це також не найкращий день для прання, адже він знаходиться на початку тижня. Люди вірять, що це може накликати великі неприємності на сім'ю.

Це також не найкращий день для прання, адже він знаходиться на початку тижня. Люди вірять, що це може накликати великі неприємності на сім'ю. Середа. Ідеальний день для прання. Білизна буде швидко сохнути і залишатися свіжою.

Ідеальний день для прання. Білизна буде швидко сохнути і залишатися свіжою. Четвер. Хоча до прання в четвер ставляться позитивно (як приклад, Чистий четвер), це може призвести до втрати авторитету у людини, чиї речі пралися.

Хоча до прання в четвер ставляться позитивно (як приклад, Чистий четвер), це може призвести до втрати авторитету у людини, чиї речі пралися. П’ятниця. Прання в цей день не рекомендується, вірять, що речі після прання у цей день тижня завжди будуть брудними, а також є ризик хвороб.

Прання в цей день не рекомендується, вірять, що речі після прання у цей день тижня завжди будуть брудними, а також є ризик хвороб. Субота. Прання в цей день не рекомендується через страх стати нечупарою.

Прання в цей день не рекомендується через страх стати нечупарою. Неділя і церковні свята. Прання в ці дні не проводять, оскільки це може призвести до невдач.

Вибір правильного дня для прання може допомогти не тільки зберегти речі в хорошому стані, але й уникнути негативних наслідків, які можуть вплинути на ваше життя.

Прання вночі

У давнину ніч вважалася небезпечним часом, коли активізувалася нечиста сила. Тому перед сном не рекомендували прати білизну, адже вона не встигне висохнути до темряви. Люди вірили, що одяг і постільна білизна, залишені сушитися вночі, вбирають у себе негатив і потім можуть притягувати нещастя.

Місячне світло також вважалося небезпечним для речей. Вірили, що одяг, висушений під місяцем, приносить невдачі, хвороби та навіть божевілля. На відміну від цього, тканини, що ввібрали сонячне світло, дарували тепло своєму власнику.

Господині зазвичай заготовляли воду для прання заздалегідь. У воді, яка простояла ніч у будинку, можна було прати лише речі дорослих. Для дитячого одягу використовували тільки свіжу воду, бо вона вважалася чистішою.

Забобони і прикмети про прання

Прикмети, пов'язані з пранням, мали велике значення для наших предків. Вони вірили, що дотримання певних правил під час цього процесу може вплинути на долю та щастя всієї родини. Ось кілька основних прикмет, які були поширені в народі:

Розділення одягу. Робочий і святковий, чоловічий і жіночий, дитячий і дорослий одяг прали окремо, щоб уникнути змішування енергетики та зберегти гармонію в сім'ї.

Робочий і святковий, чоловічий і жіночий, дитячий і дорослий одяг прали окремо, щоб уникнути змішування енергетики та зберегти гармонію в сім'ї. Незаміжні дівчата. Якщо під час прання незаміжня дівчина розлила воду, це вважалося поганою прикметою, що обіцяла майбутнього чоловіка-п'яницю.

Якщо під час прання незаміжня дівчина розлила воду, це вважалося поганою прикметою, що обіцяла майбутнього чоловіка-п'яницю. Виливання води. Воду після прання не можна було виливати на дорогу, бо вона вважалася негативною і могла викликати звинувачення у чаклунстві.

Воду після прання не можна було виливати на дорогу, бо вона вважалася негативною і могла викликати звинувачення у чаклунстві. Прання на свята. Прання на Різдво, в новорічні та інші великі релігійні свята, вважалося гріхом і могло призвести до тяжкої хвороби когось з рідних.

Прання на Різдво, в новорічні та інші великі релігійні свята, вважалося гріхом і могло призвести до тяжкої хвороби когось з рідних. Одяг навиворіт. Знайти одяг, вивернутий навиворіт після прання, вважалося хорошою прикметою, яка обіцяла захист власнику.

Знайти одяг, вивернутий навиворіт після прання, вважалося хорошою прикметою, яка обіцяла захист власнику. Одяг покійного. Після смерті когось із родини, одяг покійного потрібно було негайно перепрати, щоб не завдавати йому страждань у потойбічному світі.

Після смерті когось із родини, одяг покійного потрібно було негайно перепрати, щоб не завдавати йому страждань у потойбічному світі. Ритуал прання. Вважалося, що дружина, яка пере вручну одяг чоловіка, зміцнює шлюб і оберігає його від зради.

Ці прикмети відображають глибоку віру наших предків у зв'язок між побутовими діями та долею. Вони підкреслюють важливість дотримання традицій і пошуку гармонії в кожному аспекті життя.