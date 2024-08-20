Действительно ли тройка приносит счастье? Суеверия о числах

Номер 13

Число 13 имеет ужасную репутацию, и даже имеет свое специальное название - трискаидэкафобия, хотя многие люди не могут ее правильно произнести.

Страх этого числа так силен, что в США бизнес теряет около миллиарда долларов каждый раз, когда наступает пятница 13-го. Вот почему более 80% высотных построек не имеют 13-го этажа - архитекторы просто перескакивают с 12 на 14, чтобы не раздражать подозрительных людей.

Почему же число 13 стало таким пугающим? Возможно, все началось со скандинавского мифа, где 13-й гость на празднике с 12 богами привел к трагедии и разрушениям. Еще один фактор - Иуда, который был 13-м гостем на Тайной вечере, и все знают, чем это закончилось.

Парни и непарные

Числа также могут являться объектом суеверий. Например, некоторые люди считают, что четные числа приносят неудачу, а нечетные - удачу. Это делает нечетные числа популярным выбором для азартных игр.

Непонятно, почему именно так считают, но, возможно, четные числа считаются неудачными, поскольку их можно разделить, что якобы уменьшает их силу. Нечетные числа не обладают таким свойством, поэтому их считают сильнее.

Эти верования распространяются даже на деньги. К примеру, некоторые люди считают, что лучше оторвать уголок от двухдолларовой купюры, чтобы придать ей необычную треугольную форму и, таким образом, приманить удачу.

Счастливая тройка

Число три считается счастливым по нескольким причинам. Во-первых, она символизирует создание новой жизни: мужчина и женщина вместе могут создать ребенка, придающего числу три определенных магических сил.

Это число также имеет большое значение во многих религиях. В христианстве есть Святая Троица - Отец, Сын и Святой Дух. В индуизме есть своя Троица, а в исламе - три священных места. В некоторых языческих традициях празднуют троицу элементов Земли, Мря и Воздуха.

Конечно, число три не всегда ассоциируется только с удачей. Существуют суеверия, связывающие его с отрицательными событиями. К примеру, существует вера, что плохие вещи случаются по трое. Если вы что-то сломали дома, советуют сразу сломать еще две мелочи, чтобы избежать дальнейшего разрушения более важных предметов.

Есть даже поверье, что знаменитости умирают по трое или что прикуривание трех сигарет от одной спички может привести к смерти.

Номер девять

Число девять считается очень счастливым, ведь оно три раза больше магического числа три, которое ассоциируется со Святой Троицей.

Даже плеть с девятью хвостами, которая использовалась для наказания моряков, получала некоторую магическую силу благодаря числу девять. Многие верят, что девять хвостов этого устройства были способны изменить преступника на достойного моряка.

Однако в Японии число девять имеет негативные ассоциации, поскольку его произношение напоминает слово, означающее "пытки" или "страдание".