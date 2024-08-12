Що буде, якщо не закривати кришку унітаза? Загроз більше, ніж ви могли подумати

Забобони кажуть, що залишати відкритою кришку унітаза не можна. Нехтування цією забороною може мати більше негативних наслідків, ніж ви уявляли.

РБК-Україна (проєкт Styler) розказує, чому заведено закривати кришку унітаза та які можуть бути наслідки, якщо цього не робити.

Гігієнічна загроза

Кожного разу, коли ми натискаємо кнопку зливного бачка, потік води під великим тиском змиває відходи в каналізацію. На перший погляд, усе виглядає просто й ефективно, проте дослідження показують, що цей процес має свої приховані небезпеки.

Коли вода змиває відходи, дрібні краплі разом із небезпечними бактеріями та вірусами підіймаються у повітря і розлітаються, осідаючи на всіх поверхнях у ванній кімнаті: на підлозі, стінах, стелі, меблях, лічильниках води, шафах і навіть на зубних щітках.

Таке поширення мікробів може становити серйозну загрозу для здоров'я. Крім того, відкрита кришка унітаза сприяє збільшенню неприємних запахів, які швидко заповнюють простір ванної кімнати.

Тому з гігієнічних міркувань дуже важливо завжди закривати кришку унітаза. Це простий спосіб захистити себе та свою родину від можливих небезпек і зберегти чистоту в приміщенні.

Що кажуть забобони

Згідно з езотеричними уявленнями, вода і гроші взаємодіють на енергетичному рівні, приваблюючи одне одного задля обміну енергією.

Щоб зберегти та примножити свої фінанси, важливо створювати бар'єри між ними у вашій оселі. Наприклад, якщо ваші гроші лежать в кишені куртки в коридорі, а в туалеті є вода, то закриті двері між кімнатами будуть створювати енергетичний бар’єр. Другою перешкодою стане закрита кришка унітаза. Це може допомогти зберегти та примножити ваші фінанси.

Кожен сам вирішує, чи вірити в прикмети, але дотримання простих правил гігієни завжди залишається важливим. Закриваючи кришку унітаза і двері туалету, ви не лише дбаєте про чистоту, але й створюєте захист від можливих негативних впливів.

Фен-шуй та енергія Ша

Згідно з філософією фен-шуй, унітаз - це не лише джерело бактерій, але й місце з негативною енергією Ша. Якщо не закрити вихід із кімнати, вона може завадити духовному розвитку, блокувати грошовий потік та спричиняти проблеми в стосунках.

Щоб уникнути негативного впливу, потрібно правильно використовувати туалет: закривайте двері та кришку унітаза після використання. Окрім цього, як вважають на сході, в туалеті люди звільняються від негативної енергії, тому його місце розташування не слід змінювати. Забобонні люди вірять, що це може накликати неприємності до вашого дому.

Які можуть бути наслідки

Ігнорування правил у туалеті може призвести до багатьох негативних наслідків. А саме:

Конфлікти та непорозуміння: у мешканців квартири будуть часто виникати сварки і труднощі в спілкуванні.

у мешканців квартири будуть часто виникати сварки і труднощі в спілкуванні. Фінансові проблеми: грошей буде постійно не вистачати, накопичувати стане важко, а погашення боргів стане непростим завданням.

грошей буде постійно не вистачати, накопичувати стане важко, а погашення боргів стане непростим завданням. Постійні негаразди: ви почнете стикатися з усе більшою кількістю труднощів і проблем, які можуть призвести до постійного занепокоєння та дискомфорту.

Щоб уникнути таких наслідків, слід завжди закривати кришку унітаза. Це простий спосіб зменшити негативну енергію і підтримувати гармонію в домі.