Чи дійсно з грудня виїзд за кордон заборонять навіть багатодітним чоловікам: коментар юриста

Чи перестануть випускати багатодітних чоловіків за кордон

"За останній місяць надійшло багато запитань щодо того, чи правда, що з грудня перестануть випускати за кордон багатодітних чоловіків. Тому хочу наголосити, що чоловіки, які виховують троє і більше дітей, яким ще не виповнилося 18 років, мають право виїжджати за кордон. Будь-яких змін у законодавстві не було", - пояснила адвокат Марія Левченко.

Вона додала, що станом на початок грудня 2023 року на сайті Верховної Ради навіть немає жодних зареєстрованих законопроєктів, які б пропонували подібні зміни.

"Підставою для виїзду чоловіків є Пункт 2.6 постанови Кабміну номер 57, що відсилає нас до закону про Мобілізацію, який власне і дозволяє багатодітним чоловікам виїжджати за кордон", - зазначає юрист.

Хто із чоловіків може виїжджати за кордон

Раніше ми детально розписували, які категорії чоловіків можуть виїжджати з України. До них належать: