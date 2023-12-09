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Чи дійсно з грудня виїзд за кордон заборонять навіть багатодітним чоловікам: коментар юриста

Чи заборонять багатодітним чоловікам виїжджати за кордон (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

В Україні почала ширитись інформація про те, що начебто з грудня чоловікам, які виховують троє і більше неповнолітніх дітей, заборонять виїжджати за кордон. Тож це чергові зміни у законі чи нова маніпуляція, щоб посіяти паніку серед населення?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвокатського об'єднання "Пані в законі" у Telegram.

Чи перестануть випускати багатодітних чоловіків за кордон

"За останній місяць надійшло багато запитань щодо того, чи правда, що з грудня перестануть випускати за кордон багатодітних чоловіків. Тому хочу наголосити, що чоловіки, які виховують троє і більше дітей, яким ще не виповнилося 18 років, мають право виїжджати за кордон. Будь-яких змін у законодавстві не було", - пояснила адвокат Марія Левченко.

Вона додала, що станом на початок грудня 2023 року на сайті Верховної Ради навіть немає жодних зареєстрованих законопроєктів, які б пропонували подібні зміни.

"Підставою для виїзду чоловіків є Пункт 2.6 постанови Кабміну номер 57, що відсилає нас до закону про Мобілізацію, який власне і дозволяє багатодітним чоловікам виїжджати за кордон", - зазначає юрист.

 

Хто із чоловіків може виїжджати за кордон

Раніше ми детально розписували, які категорії чоловіків можуть виїжджати з України. До них належать:

  • чоловіки, непридатні до військової служби, зняті з військового обліку (з відповідною відміткою у військовому квитку)
  • тимчасово непридатні до військової служби строком до 6 місяців за наявності документів, що підтверджують це 
  • неповнолітні та чоловіки, які досягли граничного віку 60 років
  • особи з інвалідністю незалежно від групи
  • особи, що супроводжують людей з інвалідністю (зобов'язані повернутися в Україну не пізніше особи з інвалідністю)
  • чоловіки, які постійно проживають на території іншої держави (за наявності відповідних позначок у паспорті)
  • батьки 3-х та більше неповнолітніх дітей
  • батьки, які самостійно виховують дитину
  • військовослужбовці для лікування

Раніше ми писали про те, що юрист розповів про ще одну схему виїзду чоловіків за кордон.

Читайте також про те, чи можуть блокувати банківські картки чоловікам за неявку у ТЦК.

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