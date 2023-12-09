Действительно ли с декабря выезд за границу запретят даже многодетным мужчинам: комментарий юриста

Перестанут ли выпускать многодетных мужчин за границу

"За последний месяц поступило много вопросов относительно того, правда ли, что с декабря перестанут выпускать за границу многодетных мужчин. Поэтому хочу подчеркнуть, что мужчины, воспитывающие трое и больше детей, которым еще не исполнилось 18 лет, имеют право выезжать за границу. Каких-либо изменений в законодательстве не было", - объяснила адвокат Мария Левченко.

Она добавила, что по состоянию на начало декабря 2023 года на сайте Верховной Рады даже нет никаких зарегистрированных законопроектов, предлагающих подобные изменения.

"Основанием для выезда мужчин является Пункт 2.6 постановления Кабмина номер 57, что отсылает нас в закон о Мобилизации, который и позволяет многодетным мужчинам выезжать за границу", - отмечает юрист.

Кто из мужчин может выезжать за границу

Раньше мы подробно расписывали, какие категории мужчин могут выезжать из Украины. К ним относятся: