Чи діятиме вже надана відстрочка, якщо приймуть новий закон про мобілізацію

Чи скасують відстрочку, якщо приймуть новий закон про мобілізацію

Деякі підстави, які чинним законодавством надають право на відстрочку від мобілізації, можуть скасувати. Зокрема, таку можливість хочуть забрати в аспірантів або ж чоловіків, які доглядають за бабусею/дідусем.

"Дуже розповсюджене питання, яке досі є спірним - чи скасовуватимуть відстрочку від мобілізації, яка надана із певним терміном, після набрання чинності нового закону. Згідно із чинним законодавством України, жодним документом не передбачено взагалі термінів, на які надається відстрочка на період воєнного стану", - говорить адвокат Марія Левченко.

При цьому вона наголошує, що висновок, який видає ВЛК, діє 6 місяців, а далі його можна переглядати.

"А оскільки жодним нормативно-правовим документом не передбачено обов'язок ставити певні терміни на відстрочку від мобілізації, то як приймуть новий закон і у вас більше не буде підстав для відстрочки, то вас можуть хоч на наступний день мобілізувати. Виключення складає - продовження навчання до завершення навчального року", - пояснює адвокат.

Левченко наголосила, що процедура перервання відстрочки не прописана. Тому зараз немає підстав стверджувати, що якщо у громадянина є відстрочка, наприклад, на основі догляду за бабцею, що його не мобілізують після прийняття закону 10449.

Зазначимо також, що законопроект 10449 пройшов уже перше читання. Щоб він набув чинності, ще має відбутися друге читання, після цього його має підписати президент.