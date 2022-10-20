Чи будуть вихідні на Новий рік і Різдво: що треба знати українцям

На які дні приходяться свята

Згідно з календарем на 2023-й рік, 1 січня - це неділя, а 7 січня - субота. Згідно статті 73 Кодексу законів про працю наступні понеділки за святами, тобто 2 і 9 січня мали би бути додатковими вихідними днями.

У 2022 році через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від свята 8-го березня.

Наразі воєнний стан було подовжено в Україні вже тричі. Втретє його пролонгували на 90 днів до 21-го листопада.

Чи будуть додаткові вихідні у січні?

Якщо війна в країні триватиме, воєнний стан буде продовжено й на наступний рік, тоді про додаткові вихідні на Новий рік і Різдво Христове можна буде й не думати.

Звісно, такі нормативи стосуються державних підприємств, установ і організацій. Якщо ви працівник приватної компанії, вона може встановлювати свої графіки роботи і відпочинку для персоналу.