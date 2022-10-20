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Будут ли выходные на Новый год и Рождество: что нужно знать украинцам

Коллаж РБК-Украина: Будут ли выходные на Новый год и Рождество
Автор: Светлана Мащенко

Второй месяц осени подходит к концу и мы не успеем прийти в себя, как пора готовиться к новогодним и рождественским праздникам. Обычно это период каникул, длинных выходных, хорошего опьяняющего настроения и подарков.

Но будут ли в этом году полноценные выходные? Об этом читайте ниже в нашем материале Styler.

На какие дни приходятся праздники

Согласно календарю на 2023 год, 1 января - это воскресенье, а 7 января - суббота. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде следующие понедельники после праздников, то есть 2 и 9 января, должны быть дополнительными выходными днями.

В 2022 году из-за военного положения дополнительные выходные были отменены в Украине, начиная с праздника 8 марта.

В настоящее время военное положение было продлено в Украине уже трижды. Третий раз его пролонгировали на 90 дней до 21 ноября.

Будут ли дополнительные выходные в январе?

Если война в стране будет продолжаться, военное положение будет продлено и на следующий год, тогда о дополнительных выходных на Новый год и Рождество можно будет и не думать.

Естественно, такие нормативы касаются государственных компаний, учреждений и организаций. Если вы работник частной компании, то она может устанавливать свои графики работы и отдыха для персонала.

Ранее мы писали, когда в Украине в 2023 году отпразднуют такие переходные праздники как Пасха, Троица, Вербное воскресенье и другие.

Также читайте обо всех родительских субботах ноября 2022 года, их в этом месяце будет четыре.

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