Батькам на замітку. Чи будуть новорічні святранки в школах: відповідь Міносвіти

Чи будуть новорічні святранки в школах?

У МОН кажуть, що "освітній процес в умовах воєнного стану повинен бути орієнтований, перш за все, на створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу".

Освітяни зазначили, що згідно із законом, питання управління закладами освіти, які належать територіальним громадам або передані їм, віднесено до власних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Зі своєї сторони Міністерство проінформувало керівників обласних та Київської міської військових адміністрацій про особливості організації 2023/2024 навчального року в умовах правового режиму воєнного стану.

"Забезпечення державних гарантій, створення безпечного освітнього середовища, організацію освітнього процесу в умовах воєнного стану в межах своєї компетенції здійснюють органи виконавчої влади, військово-цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування, керівники органів управління у сфері освіти та закладів освіти, їх засновники", - кажуть у МОН.

Відповідно до Закону України "Про освіту" заклади освіти наділені автономією. Тобто вони можуть самостійно приймати рішення щодо освітніх, організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом.

Також у Міносвіти зазначили, що організація освітнього процесу та діяльності закладу загальної середньої освіти належать до повноважень його керівника. Те саме стосується і закладів дошкільної освіти.

"Рішення про проведення різдвяних/новорічних свят може ухвалюватися педагогічною радою закладу дошкільної та загальної середньої освіти та затверджуватися його керівником", - пояснюють у відомстві.

З огляду на безпекову ситуацію в кожному населеному пункті та вимоги воєнного стану, МОН пропонує виважено й відповідально ухвалювати рішення щодо проведення заходів, пов’язаних із різдвяними та новорічними святами, у закладах дошкільної та загальної середньої освіти.