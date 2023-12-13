Родителям на заметку. Будут ли новогодние утренники в школах: в МОН дали ответ

Будут ли новогодние утренники в школах?

В МОН говорят, что "образовательный процесс в условиях военного положения должен быть ориентирован прежде всего на создание безопасных условий для всех участников образовательного процесса".

Представители ведомства также отметили, что согласно закону, вопросы управления учебными заведениями, которые принадлежат территориальным общинам или переданные им, отнесены к собственным полномочиям исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов.

Со своей стороны Министерство проинформировало руководителей областных и Киевской городской военных администраций об особенностях организации 2023/2024 учебного года в условиях правового режима военного положения.

"Обеспечение государственных гарантий, создание безопасной образовательной среды, организацию образовательного процесса в условиях военного положения в пределах своей компетенции осуществляют органы исполнительной власти, военно-гражданские администрации и органы местного самоуправления, руководители органов управления в сфере образования и учебных заведений, их учредители", - говорят в МОН.

В соответствии с Законом Украины "Об образовании" учебные заведения наделены автономией. То есть они могут самостоятельно принимать решения по образовательным, организационным, финансовым, кадровым и другим вопросам деятельности, что производятся в порядке и пределах, определенных законом.

Также в МОН отметили, что организация образовательного процесса и деятельности заведения общего среднего образования принадлежат к полномочиям его руководителя. То же касается и заведений дошкольного образования.

"Решение о проведении рождественских/новогодних праздников может приниматься педагогическим советом заведения дошкольного и общего среднего образования и утверждаться его руководителем", - объясняют в ведомстве.

Учитывая ситуацию безопасности в каждом населенном пункте и требования военного положения, МОН предлагает взвешенно и ответственно принимать решения по проведению мероприятий, связанных с рождественскими и новогодними праздниками, в учреждениях дошкольного и общего среднего образования.