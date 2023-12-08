У кожну школу по поліцейському. Глава МВС пояснив, як посилюватимуть безпеку дітей

Безпеку в українських школах будуть посилювати, зокрема, у прифронтових та прикордонних районах. У кожному навчальному закладі з'явиться поліцейський та металошукачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

За словами Клименка, посилювати безпеку у навчальних закладах почнуть саме зі шкіл та гімназій. Він наголосив, що в Україні у звичайному та змішаному режимі працює близько 10 тисяч шкіл. У першу чергу МВС візьметься за навчальні заклади, які знаходяться ближче до зони бойових дій і кордону з РФ та Білоруссю.

"Мета - щоб у кожній школі був працівник поліції. Цей працівник буде відібраний і відповідно навчений за новими навчальними програмами та екіпірований. З вчителями та керівництвом навчальних закладів буде вживати заходів щодо пропускного режиму, публічного порядку, реагування на заяви і повідомлення, які будемо отримувати", - пояснив міністр.

Клименко підкреслив, що поліцейські у школах будуть допомагати з переміщенням дітей до укриттів. За словами глави МВС, в Україні ще раз перевірять укриття у школах, а також самі території навчальних закладів і навіть магазини поряд.

"Ми говоримо і про рамкові й аркові детектори та металошукачі, щоб сторонні особи не змогли зайти до навчального закладу, щоб діти не змогли принести заборонені предмети", - додав Клименко.

Що цьому передувало

Нагадаємо, глава МВС Ігор Клименко повідомив, що в Україні починають покращувати безпеку дітей у дитсадках, школах та університетах.

Він пояснив, що посилювати безпеку будуть за допомогою поліцейських, які працюватимуть у навчальних закладах. Також у школах встановлять металошукачі.

За словами Клименко, в Україні скоро стартуватиме набір поліцейських для роботи у навчальних закладах.