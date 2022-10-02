Чи буде вихідний 14 жовтня - у День захисників і захисниць України і свято Покрови Богородиці?

Чи буде 14 жовтня вихідним?

Із 2014 року указом президента на 14 жовтня призначено державне свято - День захисника України. Наступного року цей день став додатковим вихідним у жовтні згідно зі статтею 73 "Кодексу законів про працю".

4 липня 2021 року Верховна рада перейменувала свято на "День захисників і захисниць України".

У 2022 році через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від свята 8-го березня.

15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року, тож цьогоріч, п'ятниця, 14-те жовтня буде буденним робочим днем.

Із 1999 року 14 жовтня також відзначають День українського козацтва. А християни - Покрову Пресвятої Богородиці.

Чому Покрова - важливе українське свято

За легендою, під час облоги Константинополя ворогами 910 року, жителі зібралися в храмі на всеношну і молилися Господу про порятунок, сподіваючись на диво. Саме там святий подвижник Андрій Юродивий побачив у небі Матір Божу із сонмом святих.

Пресвята Богородиця з’явилася жителям міста та опустила додолу омофор (покривало у вигляді широкого шарфа, котре звичайно жінки носили навколо шиї), взявши їх під свій захист. Після цього війська противника відступили, а місто було врятоване.

Богородицю вважали своєю заступницею запорозькі козаки. Для запорожців Покрова була найбільшим святом. Цього дня на Січі відбувалися вибори нового отамана.