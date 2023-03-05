Чи буде вихідним 8 Березня? Тримайте остаточну відповідь

Що буде з 8-м Березня цього року

Міжнародний жіночий день у 2023-му випадає на середу. І, згідно зі статею 73 Кодексу законів про працю, має бути вихідним днем, однак в країні воєнний стан. Його 19 лютого вкотре продовжили на 90 днів - до 18 травня.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану. А саме - скасовується чинність згаданої вище статті 73 КЗпП.

Таким чином наступний тиждень буде повністю робочою "п'ятиденкою". Втім, на приватних підприємствах графік може коригуватися на розгляд адміністрації.

Скільки вихідних і робочих у березні 2023

У перший весняний місяць 31 календарний день, з них цього року буде лише 8 вихідних і 23 - робочих.

Вихідними стануть: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 березня.

8 Березня хочуть взагалі скасувати

Питання скасування святкування в Україні Міжнародного жіночого дня 8 Березня піднімалося вже не раз. Зараз воно знову на часі, адже Україна щосили скидає з себе "радянську" спадщину.

Наразі планується розглянути проєкт Закону про внесення змін до Кодексу законів про роботу України щодо встановлення українських свят. В ньому поміж інших змін - перенесення святкування "жіночого дня" на 25 лютого. Депутати пропонують встановити День української жінки, який відзначатимуть в день народження нашої видатної співвітчизниці - Лесі Українки.