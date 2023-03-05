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Чи буде вихідним 8 Березня? Тримайте остаточну відповідь

Чи буде вихідним 8 Березня 2023 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Міжнародний жіночий день 8 Березня є державним святом і зазвичай в цей день встановлюється додатковий вихідний, а якщо свято випадає на четвер чи вівторок, тоді ми маємо чотири вихідних поспіль, але з відпрацюванням.

Чи будемо цього року відпочивати додатково - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.

Що буде з 8-м Березня цього року

Міжнародний жіночий день у 2023-му випадає на середу. І, згідно зі статею 73 Кодексу законів про працю, має бути вихідним днем, однак в країні воєнний стан. Його 19 лютого вкотре продовжили на 90 днів - до 18 травня.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану. А саме - скасовується чинність згаданої вище статті 73 КЗпП.

Таким чином наступний тиждень буде повністю робочою "п'ятиденкою". Втім, на приватних підприємствах графік може коригуватися на розгляд адміністрації.

Скільки вихідних і робочих у березні 2023

У перший весняний місяць 31 календарний день, з них цього року буде лише 8 вихідних і 23 - робочих.

Вихідними стануть: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 березня.

8 Березня хочуть взагалі скасувати

Питання скасування святкування в Україні Міжнародного жіночого дня 8 Березня піднімалося вже не раз. Зараз воно знову на часі, адже Україна щосили скидає з себе "радянську" спадщину.

Наразі планується розглянути проєкт Закону про внесення змін до Кодексу законів про роботу України щодо встановлення українських свят. В ньому поміж інших змін - перенесення святкування "жіночого дня" на 25 лютого. Депутати пропонують встановити День української жінки, який відзначатимуть в день народження нашої видатної співвітчизниці - Лесі Українки.

Раніше ми писали про всі важливі свята, які будуть відзначатися українцями 2023 року.

Крім того читайте про три батьківські суботи березня 2023. Коли треба поминати предків.

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вихідні8 Березня