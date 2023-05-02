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Чи безпечно використовувати мікрохвильовку для нагрівання їжі? Ось остаточна відповідь

Чи шкодить мікрохвильовка здоров'ю (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

У сучасному світі не завжди є час на повноцінний прийом їжі або принаймні такий, коли не треба нікуди поспішати. У таких випадках на допомогу приходить мікрохвильова піч, яка може швидко розігріти їжу або навіть і приготувати. Проте існує купа міфів про шкоду використання цього приладу.

Чи справді мікрохвильовка шкодить здоров'ю, розповів фітнес-тренер Віктор Мандзяк на своїй сторінці у Facebook.

Як працює мікрохвильовка

Цей кухонний девайс гріє їжу електромагнітними хвилями. Ця енергія потрапляє в їжу, змушує її молекули рухатися з неймовірною швидкістю та таким чином страва нагрівається.

До речі, саме тому під час нагрівання рідин вони можуть википіти або витекти. Наприклад, молекули молока є дуже чутливими до електромагнітних хвиль. Вони починають рухатися з блискавичною швидкістю, через що рідина просто витікає зі своєї посудини.

Однак навіть попри такий вплив якість їжі під дією мікрохвильовки не страждає. А вітаміни та інші корисні елементи в продуктах втрачаються, так само як і при будь-яких інших методах обробки

"Загалом, мікрохвильова піч полегшує завдання ШКТ, так само як варіння або смаження, а ще робить їжу смачнішою. Гріх не користуватись благом цивілізації", - пише експерт.

Як правильно користуватися мікрохвильовкою

  • Не розігрівайте продукти у фользі.
  • Не варто розігрівати в мікрохвильовці дитяче харчування або грудне молоко.
  • Піцу, запіканку, випічку, курку та кашу з щільних інгредієнтів краще розігрівати без кришок.
  • Щоб приготувати яйце, розбийте його на тарілку або в піалу, інакше воно просто вибухне.
  • Гарнір у вигляді спагеті та овочів, так само як і кашу, попередньо рекомендується полити невеликою кількістю лимонним соком. Тоді вони не злипнуться під час прогрівання.
  • Якщо потрібно підігріти рибу або м'ясо, дрібні шматки розкладіть по краях тарілки, а великі - в центрі.

Раніше ми розповідали, який посуд не можна класти до мікрохвильової печі.

А ще писали про те, як помити мікрохвильовку ефективно та швидко в домашніх умовах.

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