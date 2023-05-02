Чи безпечно використовувати мікрохвильовку для нагрівання їжі? Ось остаточна відповідь

Як працює мікрохвильовка

Цей кухонний девайс гріє їжу електромагнітними хвилями. Ця енергія потрапляє в їжу, змушує її молекули рухатися з неймовірною швидкістю та таким чином страва нагрівається.

До речі, саме тому під час нагрівання рідин вони можуть википіти або витекти. Наприклад, молекули молока є дуже чутливими до електромагнітних хвиль. Вони починають рухатися з блискавичною швидкістю, через що рідина просто витікає зі своєї посудини.

Однак навіть попри такий вплив якість їжі під дією мікрохвильовки не страждає. А вітаміни та інші корисні елементи в продуктах втрачаються, так само як і при будь-яких інших методах обробки

"Загалом, мікрохвильова піч полегшує завдання ШКТ, так само як варіння або смаження, а ще робить їжу смачнішою. Гріх не користуватись благом цивілізації", - пише експерт.

Як правильно користуватися мікрохвильовкою