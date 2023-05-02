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Безопасно ли использовать микроволновку для нагревания пищи? Вот окончательный ответ

Вредит ли микроволновка здоровью (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В современном мире не всегда есть время на полноценный прием пищи или по крайней мере такой, когда не нужно никуда спешить. В таких случаях на помощь приходит микроволновка, которая может быстро разогреть пищу или даже и приготовить. Однако существует множество мифов о вреде использования этого прибора.

Действительно ли микроволновка вредит здоровью, рассказал фитнес-тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Facebook.

Как работает микроволновка

Этот кухонный девайс греет еду электромагнитными волнами. Эта энергия попадает в пищу, заставляет ее молекулы двигаться с невероятной скоростью, и таким образом блюдо нагревается.

Кстати, именно поэтому при нагревании жидкостей они могут выкипеть или вытекать. Например, молекулы молока очень чувствительны к электромагнитным волнам. Они начинают двигаться с молниеносной скоростью, из-за чего жидкость просто вытекает из своего сосуда.

Однако даже несмотря на такое влияние, качество пищи под действием микроволновки не страдает. А витамины и другие полезные элементы в продуктах теряются, равно как и при любых других методах обработки

"В общем, микроволновая печь облегчает задачу ЖКТ, так же как варку или жарку, а еще делает еду вкуснее. Грех не пользоваться благом цивилизации", - пишет эксперт.

Как правильно пользоваться микроволновкой

  • Не разогревайте продукты в фольге.
  • Не стоит разогревать в микроволновке детское питание или грудное молоко.
  • Пиццу, запеканку, выпечку, курицу и кашу из плотных ингредиентов лучше разогревать без крышек.
  • Чтобы приготовить яйцо, разбейте его на тарелку или в пиале, иначе оно просто взорвется.
  • Гарнир в виде спагетти и овощей, равно как и кашу, предварительно рекомендуется полить небольшим количеством лимонного сока. Тогда они не слипнутся при прогреве.
  • Если нужно подогреть рыбу или мясо, мелкие куски разложите по краям тарелки, а большие - в центре.

Раньше мы рассказывали, какую посуду нельзя класть в микроволновку.

А еще писали о том, как помыть микроволновку эффективно и быстро в домашних условиях.

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