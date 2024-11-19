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Чи безпечно приймати душ в контактних лінзах: ось що кажуть офтальмологи

Чим можна приймати душ в контактних лінзах (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Люди, які носять контактні лінзи, задаються питанням, чи безпечно приймати в них душ. Офтальмолог розповів, що може статись з очима, якщо не зняти лінзи перед прийомом душу.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим корисні контактні лінзи та яких помилок потрібно уникати.

Чи можна приймати душ в лінзах

 

"Ці мікроорганізми можуть прилипати до контактних лінз, і лінза може затримувати їх на рогівці, збільшуючи ризик інфікування", - пояснив Нгуєн.

Контактні лінзи також порушують природну слізну плівку, яка зазвичай допомагає захистити рогівку, роблячи око більш вразливим.

Фактори, які шкодять очам

Як безпечно носити лінзи

Ніколи не носіть контактні лінзи, якщо вони зберігалися протягом 30 днів або довше без повторної дезінфекції.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Health та Vsion.

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