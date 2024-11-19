Чи безпечно приймати душ в контактних лінзах: ось що кажуть офтальмологи

Чи можна приймати душ в лінзах

"Ці мікроорганізми можуть прилипати до контактних лінз, і лінза може затримувати їх на рогівці, збільшуючи ризик інфікування", - пояснив Нгуєн.

Контактні лінзи також порушують природну слізну плівку, яка зазвичай допомагає захистити рогівку, роблячи око більш вразливим.

Фактори, які шкодять очам







Як безпечно носити лінзи











Ніколи не носіть контактні лінзи, якщо вони зберігалися протягом 30 днів або довше без повторної дезінфекції.