Безопасно ли принимать душ в контактных линзах: вот что говорят офтальмологи

Люди, которые носят контактные линзы, задаются вопросом, безопасно ли принимать в них душ. Офтальмолог рассказал, что может произойти с глазами, если не снять линзы перед приемом душа.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем полезны контактные линзы и каких ошибок нужно избегать.
"Эти микроорганизмы могут прилипать к контактным линзам, и линза может задерживать их на роговице, увеличивая риск инфицирования", - объяснил Нгуен.
Контактные линзы также нарушают естественную слезную пленку, которая обычно помогает защитить роговицу, делая глаз более уязвимым.
Никогда не носите контактные линзы, если они хранились в течение 30 дней или дольше без повторной дезинфекции.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Health и Vsion.