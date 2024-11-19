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Безопасно ли принимать душ в контактных линзах: вот что говорят офтальмологи

Чем можно принимать душ в контактных линзах (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Люди, которые носят контактные линзы, задаются вопросом, безопасно ли принимать в них душ. Офтальмолог рассказал, что может произойти с глазами, если не снять линзы перед приемом душа.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем полезны контактные линзы и каких ошибок нужно избегать.

Можно ли принимать душ в линзах

 

"Эти микроорганизмы могут прилипать к контактным линзам, и линза может задерживать их на роговице, увеличивая риск инфицирования", - объяснил Нгуен.

Контактные линзы также нарушают естественную слезную пленку, которая обычно помогает защитить роговицу, делая глаз более уязвимым.

Факторы, которые вредят глазам

Как безопасно носить линзы

Никогда не носите контактные линзы, если они хранились в течение 30 дней или дольше без повторной дезинфекции.

 

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При написании материала использовались следующие источники: сайт Health и Vsion.

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