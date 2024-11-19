Безопасно ли принимать душ в контактных линзах: вот что говорят офтальмологи

Можно ли принимать душ в линзах

"Эти микроорганизмы могут прилипать к контактным линзам, и линза может задерживать их на роговице, увеличивая риск инфицирования", - объяснил Нгуен.

Контактные линзы также нарушают естественную слезную пленку, которая обычно помогает защитить роговицу, делая глаз более уязвимым.

Факторы, которые вредят глазам







Как безопасно носить линзы











Никогда не носите контактные линзы, если они хранились в течение 30 дней или дольше без повторной дезинфекции.