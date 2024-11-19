Безопасно ли принимать душ в контактных линзах: вот что говорят офтальмологи

Люди, которые носят контактные линзы, задаются вопросом, безопасно ли принимать в них душ. Офтальмолог рассказал, что может произойти с глазами, если не снять линзы перед приемом душа.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем полезны контактные линзы и каких ошибок нужно избегать.

Можно ли принимать душ в линзах

Офтальмолог Энни Нгуен рассказал, что даже если вы ухаживаете за своими контактными линзами, то контакт с водой во время купания в бассейне может привести к инфекции.

Вредные вещества могут прилипнуть к поверхности линзы и вызвать инфекцию, особенно если повреждена поверхность роговицы.

Вода из душа, крана или бассейна может содержать вредные микроорганизмы, в частности акантамеба. И кто-либо может заразиться глазной инфекцией, когда эта загрязненная вода попадает в глаза, что может произойти во время принятия душа или плавания.

"Эти микроорганизмы могут прилипать к контактным линзам, и линза может задерживать их на роговице, увеличивая риск инфицирования", - объяснил Нгуен.

Контактные линзы также нарушают естественную слезную пленку, которая обычно помогает защитить роговицу, делая глаз более уязвимым.

Если Acanthamoeba или другой вредный микроорганизм попадает в глаза, это может вызвать кератит. А это самая распространенная инфекция глаз, возникающая в результате ношения контактных линз. Это происходит, когда роговица инфицируется.

В некоторых случаях это может образовать рубцы на роговице, что повлияет на зрение.

Факторы, которые вредят глазам

Доктор медицинских наук и офтальмолог Ами Вадада рассказала, что есть определенные факторы, которые могут влиять на риск повреждения глаз во время приема душа:

тип контактов - мягкие линзы могут иметь больший риск, поскольку они могут легче поглощать воду и задерживать микроорганизмы. Однодневные одноразовые контактные линзы могут быть более безопасными, чем многонедельные

длительность ношения - риск возрастает, когда долго носите линзы особенно в таких средах, как душ, где вы можете контактировать с микроорганизмами

качество воды - тип воды имеет значение. Неочищенная или плохо обработанная вода повышает риск заразиться

Как безопасно носить линзы

В общем, контактные линзы считаются безопасным и эффективным инструментом для коррекции зрения. Однако, чтобы избежать любых проблем с глазами, следует правильно ухаживать за линзами.

Следует избегать таких потенциально опасных привычек:

плавание или купание с линзами

спать в контактных линзах

очистка водопроводной водой

повторное использование моющего раствора

ношение старых или плохо подобранных линз

Также чрезвычайно важно мыть руки перед тем, как брать линзы. Никогда не носите контактные линзы, если они хранились в течение 30 дней или дольше без повторной дезинфекции.

Кроме того, если вы заметили любые потенциально тревожные симптомы, включая покраснение, боль или размытость зрения - немедленно обратитесь к офтальмологу.