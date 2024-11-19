Безопасно ли принимать душ в контактных линзах: вот что говорят офтальмологи
Люди, которые носят контактные линзы, задаются вопросом, безопасно ли принимать в них душ. Офтальмолог рассказал, что может произойти с глазами, если не снять линзы перед приемом душа.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем полезны контактные линзы и каких ошибок нужно избегать.
Можно ли принимать душ в линзах
Офтальмолог Энни Нгуен рассказал, что даже если вы ухаживаете за своими контактными линзами, то контакт с водой во время купания в бассейне может привести к инфекции.
Вредные вещества могут прилипнуть к поверхности линзы и вызвать инфекцию, особенно если повреждена поверхность роговицы.
Вода из душа, крана или бассейна может содержать вредные микроорганизмы, в частности акантамеба. И кто-либо может заразиться глазной инфекцией, когда эта загрязненная вода попадает в глаза, что может произойти во время принятия душа или плавания.
"Эти микроорганизмы могут прилипать к контактным линзам, и линза может задерживать их на роговице, увеличивая риск инфицирования", - объяснил Нгуен.
Контактные линзы также нарушают естественную слезную пленку, которая обычно помогает защитить роговицу, делая глаз более уязвимым.
Если Acanthamoeba или другой вредный микроорганизм попадает в глаза, это может вызвать кератит. А это самая распространенная инфекция глаз, возникающая в результате ношения контактных линз. Это происходит, когда роговица инфицируется.
В некоторых случаях это может образовать рубцы на роговице, что повлияет на зрение.
Факторы, которые вредят глазам
Доктор медицинских наук и офтальмолог Ами Вадада рассказала, что есть определенные факторы, которые могут влиять на риск повреждения глаз во время приема душа:
- тип контактов - мягкие линзы могут иметь больший риск, поскольку они могут легче поглощать воду и задерживать микроорганизмы. Однодневные одноразовые контактные линзы могут быть более безопасными, чем многонедельные
- длительность ношения - риск возрастает, когда долго носите линзы особенно в таких средах, как душ, где вы можете контактировать с микроорганизмами
- качество воды - тип воды имеет значение. Неочищенная или плохо обработанная вода повышает риск заразиться
Как безопасно носить линзы
В общем, контактные линзы считаются безопасным и эффективным инструментом для коррекции зрения. Однако, чтобы избежать любых проблем с глазами, следует правильно ухаживать за линзами.
Следует избегать таких потенциально опасных привычек:
- плавание или купание с линзами
- спать в контактных линзах
- очистка водопроводной водой
- повторное использование моющего раствора
- ношение старых или плохо подобранных линз
Также чрезвычайно важно мыть руки перед тем, как брать линзы. Никогда не носите контактные линзы, если они хранились в течение 30 дней или дольше без повторной дезинфекции.
Кроме того, если вы заметили любые потенциально тревожные симптомы, включая покраснение, боль или размытость зрения - немедленно обратитесь к офтальмологу.
Добавим, что длинные ногти могут помешать бесперебойному нанесению контактных линз. Скорее всего могут поцарапать линзы во время процесса.
Ранее мы сообщали о 5 полезных продуктах, улучшающих зрение.
Также мы писали, какой цвет глаз самый редкий в мире.
При написании материала использовались следующие источники: сайт Health и Vsion.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.