Чи бачать собаки та коти сни? Вченим вдалося розкрити дивовижну таємницю

Що наука знає про сни тварин

Дізнатися, що саме відбувається у свідомості тварин під час сну, надзвичайно складно, адже, на відміну від людей, вони не можуть розповісти нам про свої сновидіння. Проте, дослідження сну ссавців дають нам вагомі підстави вважати, що наші чотирилапі друзі поринають у світ сновидінь так само як і ми.

Наука підтверджує ці здогадки! Собаки та коти справді бачать сни, і, найімовірніше, їхні "фільми" тісно пов'язані з найважливішими аспектами їхнього життя - улюбленими іграшками, смачною їжею і, звичайно ж, вами, їхніми господарями!

Що взнали вчені про сон домашніх улюбленців

Фаза швидкого сну (REM) є універсальною

Більшість наших яскравих снів відбувається саме в цій фазі. Дейрдре Барретт з Гарвардського університету наголошує: "Ця стадія сну виглядає дуже схоже у всіх ссавців".

Це означає, що від крихітних мишей до слонів, і, звісно, до ваших собак і котів, механізм сновидінь ідентичний. Виняток становлять лише кити та дельфіни, чий мозок постійно перебуває в стані напівсну.

Сни відображають реальність

Одна з провідних теорій - гіпотеза безперервності - стверджує, що сни будуються на основі подій, які відбуваються з нами під час неспання.

Те, на що ми звертаємо найбільшу увагу вдень, стає матеріалом для нічних фантазій. Для собак це означає їжу, іграшки, веселі пробіжки, полювання на білок та, безумовно, час, проведений з нами, людьми.

Наші улюбленці можуть бачити сни, як і люди (фото: freepik.com)

Наукові докази: від щурів до котів

Дослідження на щурах

Нейробіолог Метью Вілсон з Массачусетського технологічного інституту ще у 2001 році вивчав активність мозку щурів, коли вони проходили лабіринт.

Пізніше, коли ті ж щури засинали та переходили у фазу швидкого сну, Вілсон знову сканував їхній мозок і виявив аналогічні патерни нейронної активації.

Це свідчить про те, що щури, ймовірно, відтворювали свій денний досвід уві сні, що підтверджує ідею про роль снів у закріпленні спогадів.

Піонери сну котів

Завдяки новаторському дослідженню французького нейробіолога Мішеля Жуве ще у 1950-х роках, ми маємо вагомі підстави вважати, що коти бачать сни.

Жуве виявив, що певна частина стовбура мозку - вароліїв міст - відповідає за регуляцію м'язового тонусу під час сну, не даючи нам "втілювати" сни в життя.

Коли він частково видалив цю ділянку у котів, вони почали рухатися під час швидкого сну так, ніби не спали - стрибали, полювали, чистили волосся.

"Я думаю, що очевидно, що ці коти переслідують дрібних тварин і нападають на них, тому, ймовірно, вони відчувають певний зміст під час цих снів", зауважив вчений.

Про що мріють собаки під час сну?

Виходячи з цих даних, Барретт стверджує, що собаки однозначно мають певний досвід під час сну. А про що ж можуть бути їхні сни?

Враховуючи, наскільки важливу роль люди відіграють у житті собак, дуже ймовірно, що їм сняться ігри з господарями, спільні прогулянки, а також роздуми про те, чи сприймають їх як хороших або поганих собак.

Проте, як і наші сни, собачі можуть бути сюрреалістичними або перебільшеними. Їхні улюблені предмети та заняття, ймовірно, будуть присутні, але в дещо спотвореній формі.

Як зрозуміти, що ваш собака бачить сон?

Не будь-яка активність під час сну свідчить про сновидіння. Рухи чи тихі звуки можуть бути й на інших стадіях сну.

Але якщо ви помічаєте чіткий, повторюваний гавкіт або скиглення, а також скоординовані рухи, схожі на біг (навіть у горизонтальному положенні), це добрі показники того, що ваш улюбленець поринув у сон.

Така поведінка є цілком нормальною, навіть якщо здається, що собака страждає. Скиглення може бути ознакою кошмару, але якщо це не супроводжується дивною поведінкою під час неспання, ветеринари радять не будити собаку, адже краще дати йому спокійно виспатися.