Собака і кіт під одним дахом: як їх подружити без істерик і шкоди меблям

Кіт і собака під одним дахом часто здаються рецептом катастрофи. Але насправді це лише питання часу, терпіння і правильної тактики. Як познайомити та подружити тварин, щоб уникнути стресу й бійок?

Які методи допоможуть вам подружити кота та собаку і навчать їх жити мирно під одним дахом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Собаки та коти у природі - це вороги. Вони належать до різних видів хижаків, але можуть полювати на одну й ту саму здобич. Саме тому - вони суперники. А ще, вони можуть розглядати одне одного, як здобич - але це у ситуації, коли стане зовсім скрутно.

Саме тому важливо налагодити стосунки кота та собаки під одним дахом і не допустити, щоб між ними були конфлікти. Без участі господаря добитися цього миру між тваринами буде неможливо.

Охорона території

І коти, і собаки - тварини територіальні. Тобто, для них має значення їхня особиста територія і нового члена родини вони можуть сприймати, як конкурента, який посягає на їхню власність.

Щоб уникнути територіальних конфліктів, власник має чітко розділити їхні території. Кожен улюбленець має мати своє місце для прийому їжі, окремі миски в різних кутках кухні й свої різні місця для відпочинку.

У кота мають бути свої "острівки", де собака не зможе його дістати. А у собаки місця, де його не буде турбувати кіт. Якщо ваші "хвостики" будуть знати, що в кожного є своє місце, на яке ніхто не зазіхає, то вони будуть більш схильні до контакту.

Базові потреби

В обох тварин мають бути повністю задоволені базові потреби - без цього добитися дружби між ними буде майже неможливо. Тобто, й кіт, і собака, мають отримувати вдосталь корму та смаколиків, мати власні іграшки, зручне місце для відпочинку.

А господарю доведеться знаходити час для обох вихованців - на прогулянку, на гру, щоб почути за вушком та поспілкуватися.

Варто також не забувати про здоров'я пухнастиків і проводити профілактику паразитів, не забувати про гігієну. Коли обидві тварини здорові та задоволені життям - вони більш схильні до дружби.

Поради власникам тварин

Не пускайте все на самоплив

Найгірше, що можна зробити - "відпустити та подивитися, як буде". І коти, і собаки територіальні, а перша зустріч без контролю може закінчитися травмою - або фізичною, або психологічною.

Почніть зі знайомства за запахом

Перед безпосереднім контактом дайте тваринам звикнути до запаху одне одного. Обміняйте лежаки або пледи, щоб кіт звик до запаху собаки й навпаки.

Простір і контроль

Перші зустрічі мають відбуватися у нейтральному середовищі. Собака має бути на повідцю, а в кота - можливість втекти або сховатися. Без прямого контакту на початку.

Повільна адаптація

Знайомство може тривати тижнями. Не форсуйте події. Збільшуйте час спільного перебування поступово, спостерігаючи за реакцією.

Годуйте поруч (але на відстані)

Позитивне підкріплення - ваш союзник. Годування одночасно, але з безпечною дистанцією, допомагає тваринам асоціювати одне одного з приємними відчуттями.

Не карайте за агресію одразу

Якщо хтось гарчить або шипить - це нормально. Карати за це не можна, бо тварина може почати асоціювати негатив із присутністю іншого. Краще просто відвести та спробувати пізніше.

Враховуйте характер

Не всі коти та собаки сумісні. Якщо кіт полохливий, а собака мисливської породи - це буде складно. Але навіть у таких випадках правильна робота дає шанс на мирне співіснування.

Дайте час

Ветеринари пояснюють, що найчастіше конфлікт - це реакція на стрес, страх чи боротьбу за ресурс. Якщо дати тваринам час і чіткі межі, вони здатні не просто терпіти одне одного, а й подружитися.